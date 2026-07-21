Pierderea celei mai importante persoane din viață lasă urme care nu se șterg odată cu trecerea timpului, iar Lora a împărtășit cu fanii ei un mesaj dureror în memora mamei sale. Astăzi ar fi fost ziua de naștere a doamnei Petrescu.

„Azi ar fi fost ziua ei. Femeia incredibilă care m-a adus în această lume și m-a învățat la ce să fiu atentă când navighez prin ea. Rareori trece o zi fără să-mi imaginez cum ar fi fost dacă aș mai fi avut-o alături”, a mărturisit Lora pe rețelele sociale.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Mama artistei s-a stins din viață în 2020, după o luptă grea cu o boală incurabilă. Lora a luptat ani de zile pentru sănătatea mamei sale. Aceasta a fost tratată prima oară de cancer în România, iar apoi a fost operată în Turcia. Boala acesteia a recidivat, iar pe 26 ianuarie 2020 a decedat.

De atunci, fiecare an aduce momente de introspecție pentru cântăreață, care recunoaște că amintirea celei care i-a dat viață rămâne un reper fundamental în tot ceea ce face.

Lora: „Sunt un copil care ar vrea să «comande» lumii să-mi fie mamă”

Cântăreața a vorbit deschis despre stările contradictorii cu care se confruntă în absența sprijinului matern.

„Deseori sunt un copil care ar vrea să «comande» lumii să-mi fie mamă. E ceva în mine care respinge lipsa iubirii din oameni și ceva care mă obligă s-o accept. Deschisă și închisă în același timp, fericită și tristă, idealistă și pragmatică, aici și niciunde”, a încheiat artista.

În prezent, artista deține o afacere de succes în domeniul beauty și produce creme după formulele mamei sale, care era farmacistă.

“Mama avea un laborator unde îți prepara repede ce aveai nevoie. Doar îi spuneai ce problemă ai, se uita la tine și-ți dădea ceva pentru piele. Din rețetele ei am luat ingrendiente pe care le-am folosit în creme. Eu sunt cotă parte din mama mea și invers”, povestea Lora pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE