Lora i-a anunțat pe urmăritorii ei din mediul online că este nevoită să anuleze concertul pe care ar fi trebuit să-l susțină la Arad, din motive medicale.s

„Dragă Arad, din motive medicale nu pot ajunge mâine la tine. Sper să ne revedem curând! Vă pupă Lora”, a scris Lora, pe pagina personală de Facebook.

Recent, Lora a vorbit deschis despre relația cu partenerul ei de viață, Ionuț Ghenu. Cei doi sunt împreună de mai bine de 8 ani.

„Avem și momentele noastre, dar trecem peste ele. Important e să nu ți se termine lumea când te cerți, adică e normal să existe certuri, e foarte sănătos. M-am săturat foarte tare de întrebarea când te măriți, când faci copil, dar o să știți că nu e ca și cum o să mă pot mărita fără să aflați. Și cu copilul la fel, n-ai cum să ai un copil și să nu afle lumea”, a mărturisit Lora, la WOWnews.

Și-a schimbat stilul alimentar

Într-un interviu acordat pentru viva.ro, Lora a vorbit despre probleme de sănătate. Aceasta are intoleranță la gluten. Acum cinci ani a aflat acest lucru, iar de atunci a renunțat la toate alimentele care conțin gluten. Lora a făcut o analiză de biorezonanță. Și se pare că intoleranța la gluten era sursa mai multor probleme. Acum însă, artista încearcă să le rezolve pe toate.

„Am avut mereu o constituție mai atletică, chiar și fără sport. De când am aflat despre intoleranța la gluten, cu care cred că m-am pricopsit acum 5 ani, pur și simplu am renunțat la tot ce conține gluten și m-am desumflat. Nu era grăsime, era ca o inflamație, eram umflată și simțeam că mă ține pielea. Mă bucur tare că am aflat despre problema asta la o analiză de biorezonanță și am aflat că era sursa multor alte probleme, pe care acum le repar”, a povestit ea, pentru viva.ro.