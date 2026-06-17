Un fost concurent de la „Românii au talent” a murit la 44 de ani. Prietenii îi caută familia

Lucian Isar, cunoscut publicului din România sub numele de „Lucică Diamanta”, a murit la vârsta de 44 de ani. Vestea a fost anunțată de persoane apropiate acestuia, care au făcut și un apel public pentru găsirea rudelor sale. Potrivit informațiilor transmise de apropiați, fostul concurent de la „Românii au talent” s-a stins din viață în urma unei boli autoimune.

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Anunțul făcut de apropiații lui Lucian Isar

Decesul lui Lucian Isar a fost anunțat pe rețelele sociale de persoane care l-au cunoscut și care încearcă acum să ia legătura cu membrii familiei sale. Mesajul publicat online precizează că fostul concurent de la „Românii au talent” a murit la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

„Apel umanitar – căutăm familia lui Lucian Isar («Lucică Diamanta»). Cu profundă tristețe vă anunțăm că, astăzi dimineață, Lucian Isar, cunoscut de mulți și sub numele de «Lucică Diamanta», a încetat din viață în urma unei boli autoimune. Din informațiile pe care le avem, Lucian a participat de-a lungul timpului la emisiuni precum «Românii au talent». Știm că are mamă, un băiețel și frați/surori, însă, în acest moment, nu reușim să luăm legătura cu familia sa. Rugăm pe oricine îl cunoștea pe Lucian sau deține informații despre rudele sale să ne contacteze cât mai urgent, pentru a-i putea anunța și pentru a fi alături de el la înmormântare. Vă rugăm să distribuiți acest mesaj pentru a ajunge la familie și la cei apropiați. Orice informație poate fi de ajutor. Mulțumim tuturor pentru sprijin și Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

O viață marcată de dificultăți

Lucian Isar era originar din Slatina și a devenit cunoscut în întreaga țară după apariția sa la „Românii au talent”. Dincolo de aparițiile televizate, povestea sa de viață a impresionat mulți oameni. Acesta a crescut într-un orfelinat și a vorbit în repetate rânduri despre dificultățile prin care a trecut în copilărie și adolescență.

Potrivit informațiilor apărute de-a lungul timpului, Lucian Isar a fost nevoit să doarmă sub scări și să se descurce fără sprijin material, în perioade în care nu avea bani pentru hrană sau îmbrăcăminte.

Cum a devenit cunoscut la „Românii au talent”

În urmă cu 13 ani, Lucian Isar a urcat pe scena emisiunii „Românii au talent”, unde a prezentat un moment de belly dance. Apariția sa a atras imediat atenția publicului și a juriului. Concurentul a urcat pe scenă deghizat în femeie, iar prestația sa a stârnit numeroase reacții.

Momentul a rămas unul dintre cele mai comentate din sezonul respectiv al emisiunii.

La vremea respectivă, Mihai Petre s-a numărat printre cei mai surprinși membri ai juriului. Coregraful a apăsat butonul roșu în timpul momentului artistic, întrerupând prestația concurentului.

Cu toate acestea, apariția lui Lucian Isar a rămas în memoria telespectatorilor, iar numele „Lucică Diamanta” a devenit cunoscut publicului larg.

Prietenii încearcă să îi găsească familia

După anunțul decesului, apropiații lui Lucian Isar au lansat un apel public pentru identificarea și contactarea rudelor sale.

Potrivit mesajului distribuit pe rețelele sociale, acesta avea o mamă, un fiu și frați sau surori, însă persoanele care se ocupă de formalități nu au reușit, până în prezent, să ia legătura cu familia.

Mesajul a fost distribuit de sute de persoane, în speranța că va ajunge la cei apropiați și că aceștia vor putea participa la funeraliile fostului concurent de la „Românii au talent”.

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