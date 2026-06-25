Smiley, Gina Pistol și micuța Josephine au plecat într-o nouă aventură. Aceștia își țin la curent fanii cu cea mai recentă vacanță. Smiley au arătat prima parte din noua lor aventură, la care s-a alăturat și micuța Josephine. Filmarea a început imediat ce au aterizat în Napoli, iar de acolo au luat feribotul spre insulă.

Odată ajunși, au mers la cazare, acolo unde au despachetat bagajele și au plecat să exploreze. În acest context, cântărețul a postat un mini vlog din prima lor zi de vacanță.

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În video, având în vedere coincidența de nume, Smiley a făcut o referire la Tiberiu de la Capri, care a condus Imperiul Roman timp de 10 ani, în timp ce arăta peisajele de vis. S-au plimbat pe străduțele insulei, au admirat marea și au lăsat-o pe Josephine să se dea în leagăn.

„Acum 2000 de ani, Tiberiu a venit în Capri să conducă Imperiul Roman. Eu, Tiberiu al nu știu câtelea, am venit să mă bucur de peisaje, de liniște și să petrec timp cu familia. Așa că vă trimit și vouă o scrisoare din Capri… pardon, un DailyTok”, a scris Smiley în descrierea videoclipului.

Smiley și Gina Pistol iubesc Italia

De-a lungul timpului, Smiley și Gina Pistol au ales ca destinație de vacanță Italia. De 1 Mai, cei doi au ajuns la Milano împreună cu fetița lor, iar în 2024, aceștia au petrecut o vacanță de vis în Toscana, împreună cu prietenii lor Adela Popescu, Radu Vâlcan, Răzvan Fodor și Irina Fodor.

Pentru o singură noapte de cazare la o vilă superbă din Terranuova Bracciolini, o comună din provincia Arezzo, au scos din buzunar peste 8.000 de lei.

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