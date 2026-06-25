România se confruntă cu un val sever de caniculă

România se confruntă cu un val sever de căldură la sfârșitul acestei luni. ANM a emis o avertizare de caniculă și nopți tropicale, iar maximele vor ajunge până la 40 de grade Celsius. Astăzi și mâine (25–26 iunie), sunt în vigoare avertizări meteorologice severe care vizează caniculă și un indice temperatură-umezeală (ITU) ce va depăși pragul critic în cea mai mare parte a țării. Autoritățile recomandă prudență maximă și măsuri imediate de protecție.

Joi, 25 iunie, în intervalul orar 12:00 – 21:00, cea mai mare parte a României se află sub avertizare meteorologică de Cod Galben.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 30 și 35 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în regiunile din vestul și nord-vestul teritoriului, unde izolat va fi caniculă, iar aerul va deveni irespirabil în marile aglomerări urbane.

Codul galben de caniculă afectează mare parte din țară pe 25 iunie 2026. Foto: ANM.

Canicula anunțată în toată țara vineri, 26 iunie: meteorologii au emis codu galben și cod portocaliu

Vineri, 26 iunie, valul de aer tropical se va intensifica. Tot în intervalul 12:00 – 21:00, fenomenele se vor extinde în toate regiunile din țară.

Cod Galben: Va acoperi o mare parte a țării, aducând temperaturi maxime de 30–34 de grade și un disconfort termic accentuat.

Cod Portocaliu: Va fi în vigoare în județele din Câmpia de Vest. În aceste zone, canicula va fi persistentă, iar termometrele vor indica valori extreme cuprinse între 33 și 37 de grade.

Valul de caniculă se intensifică pe 26 iunie 2026 și va afecta toate județele României. Foto: ANM

Ghidul IGSU pentru zilele de caniculă: ce nu ai voie să faci

Pentru prevenirea unor situații de urgență sau a problemelor grave de sănătate (precum șocul termic sau deshidratarea severă), Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe următoarele reguli:

Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singure în autoturism! Nici măcar pentru câteva minute și sub nicio formă cu geamurile închise sau doar întredeschise. Temperatura din interiorul mașinii poate crește spectaculos de rapid la valori fatale.

Evitați deplasările și expunerea directă la soare în orele cele mai fierbinți ale amiezii (12:00 – 18:00).

Nu așteptați să apară senzația de sete pentru a bea apă. Consumați lichide în mod regulat (apă, ceaiuri slab îndulcite), evitând băuturile cu conținut ridicat de zahăr, cofeină sau alcool, care accentuează deshidratarea.

Evitați efortul fizic intens în aer liber (sport, munci agricole sau de construcții) în perioada de vârf a caniculei.

Recomandările IGSU pentru români, în zilele cu temperaturi extreme

În zilele cu temperaturi extrem de ridicate, IGSU are câteva sfaturi pe care românii le pot pune în aplicare pentru a reduce disconfortul:

Rămâneți, pe cât posibil, în spații răcoroase, umbrite sau în încăperi dotate cu sisteme de aer condiționat.

Purtați haine lejere, subțiri, deschise la culoare, din fibre naturale (bumbac, in), alături de pălării de soare și ochelari de protecție.

Verificați periodic starea celor dragi: Acordați o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor vulnerabile din familie sau din vecinătate.

Informații detaliate și recomandări suplimentare despre modul de comportare în siguranță pe timp de caniculă sunt disponibile pe platforma națională oficială fiipregatit.ro sau direct în aplicația mobilă DSU.

Ce recomandă medicii în zilele caniculare de vară

Pentru a reduce riscurile asociate caniculei, medicii recomandă câteva măsuri simple de protecție în perioadele cu temperaturi foarte ridicate.

Consumați suficiente lichide. Specialiștii recomandă un aport zilnic de aproximativ 1,5–2 litri de lichide, precum apă sau băuturi naturale, fără să așteptați apariția senzației de sete. Sunt indicate evitarea băuturilor alcoolice, precum și a celor bogate în zahăr sau cofeină.

Limitați expunerea la soare. În intervalul 11:00–18:00 este recomandat să evitați statul în soare direct. Dacă deplasările nu pot fi amânate, sunt recomandate haine ușoare, în culori deschise, realizate din materiale naturale, alături de pălărie și ochelari de protecție.

Folosiți cu atenție aerul condiționat. Medicii recomandă ca diferența dintre temperatura din interior și cea de afară să nu depășească 5 grade Celsius, pentru a evita schimbările bruște de temperatură.

Acordați atenție persoanelor vulnerabile. Copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice, în special cele cardiovasculare sau respiratorii, ar trebui protejați suplimentar și să evite deplasările în intervalele cu temperaturi maxime.

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