Toma, care a criticat vehement mai multe decizii politice ale PSD, spune că, după părerea lui, „cu siguranță va exista PSD în 2030, dar, cu actuala politică, cu actualele decizii, este evident că se îndreaptă încet- încet spre un 10% și Doamne ferește să nu aibă soarta PNȚ-CD-ului.”

Toma a fost întrebat cine conduce în acest moment PSD: „E părerea mea că Sorin Grindeanu este o curea de transmisie și nu-i numai părerea mea, vă dați seama că discut în continuare cu o mulțime de colegi, inclusiv din conducerea partidului. Deci Olguța și Claudiu practic conduc acest partid (Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, n.red.), iar Sorin Glindeanu nu face decât să liniștească treburile, să transmită și spre partid și să transmită și spre țară, să transmită mesajele acestei familii.”

„Din păcate, pentru că nu vreau să o critic pe colega mea, e primar la Craiova, dar eu știu filozofia economică a doamnei Olguța Vasilescu, lasă foarte mult de dorit. Ea spune: să mărim salariile până la cer, să mărim pensiile până la cer, că va fi bine pentru statul român, că ia impozite mai mari. Dar problema este că tu te împrumuți și te împrumuți din ce în ce mai scump. Și există riscul acum să ajungem foarte aproape de situația din Grecia, care nu s-a mai putut împrumuta. N-am ajuns în această situație. Vă dați seama, o chestie absolut incredibilă. Guvernul grec ținea dublă contabilitate. Nu vorbim de un SRL”, a mai adăugat Toma.

Lia Olguța Vasilescu este primarul Craiovei din 2020, fiind la al doilea mandat. În 2019 ea s-a căsătorit cu Claudiu Manda, actualul secretar general al PSD, care este europarlamentar.

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