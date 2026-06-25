ANAF vinde la licitație un Ferrari F430 Spider

Potrivit datelor oficiale publicate pe portalul dedicat licitațiilor din cadrul ANAF, bunul mobil scos la vânzare este un autoturism Ferrari F430 Spider. Automobilele din seria F430 reprezintă piese de colecție cu o valoare de piață ridicată, performanțe tehnice remarcabile și un design inconfundabil specific constructorului de la Maranello.

Care este prețul și detaliile tehnice ale mașinii?

Conform anunțului de publicitate oficial, procedura de licitație este gestionată de structura teritorială din Timișoara. Prețul de pornire al licitației a fost redus cu 25% și are o valoare de 529.875 de lei. Astfel, taxa de participare la licitație este de 52.987 de lei. Potrivit ANAF, mașina a fost evaluată la 706.500 de lei. Licitația se încheie pe 26 iunie 2026, la ora 08.00.

Mașina a fost fabricată în anul 2006, are o capacitate cilindrică de 4.308 centimetri cubi, un rulaj de 24.959 de kilometri, cutie semiautomată și 486 de cai-putere.

Cum poți participa la licitația organizată de ANAF?

Persoanele fizice sau juridice care doresc să liciteze pentru acest Ferrari trebuie să respecte o procedură legală strictă. Pentru a fi acceptați la startul licitației, ofertanții trebuie să depună, cu cel puțin o zi înainte de data stabilită pentru vânzare, o serie de documente:

Oferta de cumpărare completată conform formularelor tipizate. Dovada plății taxei de participare (sau a garanției), care reprezintă, de obicei, 10% din prețul de pornire al bunului. Împuternicirea persoanei care reprezintă ofertantul (dacă este cazul). Copie după actul de identitate (pentru persoane fizice) sau după certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului (pentru persoane juridice).

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