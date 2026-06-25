O soluție digitală pentru toți

Treno oferă o soluție care permite căutarea, compararea și cumpărarea biletelor de tren pentru toate rutele și operatorii din România, fără a fi nevoie de crearea unui cont.

„Ne-am propus să construim pentru România ceea ce există de 20 de ani în Europa de Vest — o platformă independentă, simplă și digitală, care pune călătorul pe primul loc”, a declarat Rareș Miriță, fondatorul Treno.

Platforma funcționează ca un agregator independent, similar binecunoscutei Trainline din Marea Britanie, care a transformat experiența de achiziție a biletelor în Europa de Vest. Aceasta integrează toate orarele, prețurile și tipurile de trenuri într-o interfață intuitivă, permițând pasagerilor să vadă toate opțiunile într-o singură căutare.

Cumpărare simplificată, fără cont

Una dintre facilitățile-cheie ale Treno este eliminarea obligației de a crea un cont pentru a cumpăra bilete. Utilizatorii pot achiziționa bilete rapid și direct, fără să fie nevoiți să rețină parole și username-uri. Pentru cei care doresc, există opțiunea creării unui cont unic care poate fi utilizat pentru toți operatorii feroviari din România.

Această abordare vine ca o alternativă la platforma de stat infofer.ro, care necesită în continuare crearea unui cont pentru achiziția de bilete integrate. În plus, Treno oferă transparență totală în afișarea prețurilor, fără costuri ascunse, și un proces de plată sigur, cu livrarea instantanee a biletului electronic direct pe e-mail sau, opțional, în contul de utilizator.

România, un pas înainte în digitalizare

În contextul în care Comisia Europeană a propus un cadru legislativ pentru implementarea unui bilet unic feroviar la nivel comunitar, România se află deja cu un pas înainte prin inițiativa Treno. Aceasta anticipează cerințele Regulamentului (UE) 2021/782, care va face obligatorie integrarea sistemelor de bilete la nivel european.

România nu mai trebuie să aștepte să fie obligată de procedurile Uniunii Europene. Treno oferă deja această facilitate la nivel național, devenind un model de urmat pentru alte țări. În acest sens, platforma caută să încheie parteneriate cu toți operatorii feroviari din țară pentru a finaliza integrarea înainte de lansarea oficială.

Beneficii directe pentru călători

Un alt avantaj major al Treno este rapiditatea procesului de achiziție. Pasagerii pot cumpăra biletele în doar câteva secunde, iar biletul digital primit pe e-mail este acceptat direct pe ecranul telefonului la urcarea în tren. Astfel, cozile la ghișee devin de domeniul trecutului.

Această inovație reprezintă nu doar o îmbunătățire semnificativă a experienței călătorilor, ci și o oportunitate pentru operatorii feroviari de a atrage mai mulți pasageri din segmentul digital. Fiecare bilet vândut prin Treno înseamnă o șansă în plus pentru operatori de a câștiga clienți care, altfel, ar fi evitat transportul feroviar din cauza procesului anevoios de achiziție.

Un pas spre mobilitatea sustenabilă

Pe măsură ce trenurile revin în prim-plan ca soluție de mobilitate sustenabilă, inițiative precum Treno contribuie la modernizarea infrastructurii de transport din România.

„Credem că transportul feroviar este viitorul mobilității sustenabile în România și vrem să facem această experiență la fel de modernă ca în orice altă țară europeană”, a subliniat Rareș Miriță.

Într-o epocă în care sustenabilitatea și digitalizarea devin priorități globale, Treno ar putea marca începutul unei noi ere pentru transportul feroviar românesc, oferind o soluție simplă, transparentă și accesibilă pentru toți călătorii.

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