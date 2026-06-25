Cum ne-am bătut joc de 2.500.000 de euro. Ruina din București care a funcționat câteva luni va fi demolată

Într-o duminică de toamnă, pe 3 noiembrie 2013, autoritățile Capitalei inaugurau cu mare fast unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură urbană din București.

Primarul de atunci, Sorin Oprescu, alături de consilieri și angajați ai Primăriei București, tăia panglica trotuarului rulant care urma să lege Gara Basarab de Gara de Nord.

Investiția a costat 11 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 2,5 milioane de euro la acea vreme. Proiectul cuprindea șase trotuare rulante, câte trei pe fiecare sens de mers, fiecare având o lungime de aproximativ 80 de metri și o viteză de deplasare de 0,5 metri pe secundă.

Așa arată acum pasajul rulant dintre Gara Basarab și Gara de Nord. Foto: LibertateaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 30

Glumele lui Oprescu cu papornițe și mămăițe pe peron

Practic, distanța dintre Gara Basarab și Gara de Nord putea fi parcursă în maximum două minute. Cele șase porțiuni aveau o capacitate de transport de până la 6.000 de persoane pe oră, pe fiecare sens.

La inaugurare, Sorin Oprescu glumea pe seama utilității sistemului: „Dacă or avea în mână și papornițe, mămăițele și bătrânii care merg spre gară… Tinerii nu vor avea răbdare. O să meargă mai repede decât trotuarul rulant”, spunea edilul.

„Cetățenii Bucureștiului merită să simtă și să vadă că pot trăi civilizat și le mulțumesc încă o dată constructorilor că au reușit să ducă la bun sfârșit această lucrare, primul trotuar rulant dintr-un nod intermodal”, mai adăuga acesta.

Imagine cu trotuarul rulant dintre Gara Basarab și Gara de Nord, în prima zi de funcționare
Imagine cu trotuarul rulant dintre Gara Basarab și Gara de Nord, în prima zi de funcționare

Doar că entuziasmul a durat foarte puțin.

După aproximativ un an, zona nu a mai fost păzită, instalațiile au început să se defecteze, iar reparațiile nu au mai fost efectuate.

În scurt timp, oamenii străzii și-au amenajat aici locuri de dormit, iar pasajul a intrat într-un proces accelerat de degradare.

S-a ales rapid praful de investiția de 2,5 milioane de euro

La fel ca în cazul Pasajului Basarab, recepția investiției nu a fost făcută niciodată.

Pe fondul unei dispute dintre Primăria Capitalei și constructorul Astaldi, lucrarea a fost practic abandonată. Astfel, investiția de 2,5 milioane de euro a rămas fără un proprietar clar și fără un plan de administrare.

Autoritățile locale au încercat să realizeze recepția de două ori, în 2015 și 2018, însă demersurile au fost abandonate.

Cum ne-am bătut joc de 2.500.000 de euro. Ruina din București care a funcționat câteva luni va fi demolată

Pentru aducerea instalațiilor la standardele necesare erau necesare noi investiții de ordinul miilor de euro, iar proiectul a rămas blocat.

În februarie 2021, jurnaliștii de la Libertatea au mers să vadă ce a mai rămas din investiția inaugurată cu doar câțiva ani înainte.

Imaginea era una dezolantă. Majoritatea geamurilor erau sparte cu bolovani, instalațiile electrice fuseseră furate, iar inclusiv elementele metalice care susțineau garniturile de plastic dispăruseră.

Totul era devastat. Pereții erau acoperiți de graffiti, iar trotuarul rulant se transformase într-un adevărat focar de infecție.

„Un focar de mizerie. Nu mai poate fi salvat”

Între timp, la conducerea Primăriei Capitalei s-au succedat Gabriela Firea și Nicușor Dan. Acum, Ciprian Ciucu spune că nu mai suportă să vadă haos la tot pasul în oraș. Mai ales că, în tot acest timp, degradarea a continuat.

Astăzi, accesul este blocat cu garduri din tablă. Însă imaginile din interior sunt mult mai grave decât cele surprinse în urmă cu cinci ani.

Totul este distrus, spart, rupt sau furat. Practic, nu a mai rămas aproape nimic din instalațiile inaugurate în 2013. Bucată cu bucată, tot ceea ce putea fi valorificat a dispărut.

Cum ne-am bătut joc de 2.500.000 de euro. Ruina din București care a funcționat câteva luni va fi demolată

Acum câteva zile, reprezentanții autorităților au anunțat oficial sfârșitul proiectului.

„Ce facem cu trotuarul rulant dintre Pasajul Basarab și Gara de Nord? Din cauza defecțiunilor repetate și a lipsei de mentenanță, a fost scos definitiv din funcțiune în 2014. De atunci, a rămas abandonat, a fost vandalizat și a ajuns un focar de mizerie. Nu mai poate fi salvat. Îl vom dezafecta”, au transmis reprezentanții administrației.

Ruina urmează să fie dezafectată, banii s-au pierdut

Astfel se încheie povestea uneia dintre cele mai costisitoare investiții abandonate din București.

După doar câteva luni de funcționare și peste un deceniu de degradare continuă, trotuarul rulant dintre Gara de Nord și Pasajul Basarab va dispărea definitiv, lăsând în urmă o investiție de 11 milioane de lei transformată într-o ruină.

Cum ne-am bătut joc de 2.500.000 de euro. Ruina din București care a funcționat câteva luni va fi demolată

„Pasajul pietonal a fost realizat odată cu Pasajul Basarab. Neavând pază corespunzătoare și mentenanță, a ajuns într-un stadiu de degradare care nu mai permite utilizarea sa. Conform expertizei, este necesară înlăturarea lui în totalitate”, a fost și mesajul pe care Cătălin Aflat, directorul Direcției Investiții din cadrul Primăriei București, l-a transmis de curând într-un clip postat pe rețelele de socializare.

Între timp, sâmbătă, 20 iunie, au început oficial lucrările la Pasajul Basarab, cu „mobilizare maximă” din partea constructorului, după cum a anunțat Primăria Municipiului București.

PMB anunță că lucrările se vor desfășura în două, chiar trei schimburi, iar termenul de finalizare este de șapte luni.

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