Liderul rămâne însă Toyo Aviation, care a încheiat anul cu o cifră de afaceri record de aproape 117 milioane de lei (peste 23,4 milioane de euro), conform datelor raportate la Ministerul Finanțelor.

Cu toate acestea, profitul companiei a scăzut dramatic, ajungând la doar 17.647 de lei, față de peste 2,2 milioane de lei în 2024.

Firma, deținută de milionarul Tarek El Feki, operează șase avioane de mici dimensiuni, inclusiv cele folosite în trecut pentru deplasările fostului președinte Klaus Iohannis.

În timp ce Toyo Aviation își păstrează poziția dominantă, alți jucători încearcă să își consolideze prezența. Dokia Air, deținută de omul de afaceri George Brăiloiu, a intrat recent în peisajul zborurilor private și a avut un an spectaculos.

Compania a raportat afaceri de 17,5 milioane de lei (3,4 milioane de euro) în 2025, utilizând un singur avion, unul dintre cele mai scumpe din România.

După ce a înregistrat o pierdere de peste 16 milioane de lei în 2024, Dokia Air a reușit să raporteze un profit de peste trei milioane de lei, depășind performanțele altor operatori.

De cealaltă parte, Ion Țiriac Air a avut un an mai dificil. Afacerile companiei s-au redus cu 31%, ajungând la 23,2 milioane de lei (circa 4,6 milioane de euro).

După un proces de reorganizare în 2024, compania a rămas cu un singur avion și un elicopter. Cu toate acestea, după pierderile de 2,6 milioane de lei din 2024, firma a reușit să obțină un profit de aproape un milion de lei în 2025.

Un alt jucător important, MyJet, deținut de Valentin Vișoiu și fondatorii One United Properties, a raportat o scădere semnificativă a cifrei de afaceri în 2025, cu aproape 70%.

Totuși, profitul companiei a crescut ușor, ajungând la 470.000 de lei. MyJet, care administrează avioanele fraților Dragoș și Adrian Pavăl, ale lui Dan Șucu și ale altor investitori, are o flotă de șapte avioane și planuri de extindere în Londra și Elveția.

Companiile TAROM, Hisky și Animawings nu și-au publicat încă datele financiare pentru 2025, dar evoluția acestora rămâne de urmărit în contextul unei piețe aflate în plină transformare.

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