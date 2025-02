Dimineața a început cu o surpriză neplăcută pentru actorul Lucian Viziru, care și-a găsit mașina avariată în parcare. Parbrizul autoturismului era spart, iar actorul a descris situația ca fiind una „dubioasă”, lăsând de înțeles că incidentul ar putea fi un act intenționat de vandalism.

Lucian Viziru a povestit că a descoperit și un obiect suspect lângă vehiculul său, despre care bănuiește că ar fi fost folosit pentru a provoca pagubele. După constatarea avariei, actorul a chemat poliția, care a început cercetările.

„În noaptea de 31 ianuarie spre 1 februarie s-a întâmplat ceva dubios. Eu, dimineața, ca orice om normal m-am dus la muncă, voiam să mă duc cu mașina la muncă. Am ajuns la mașină, am deschis portiera, și am văzut asta (că parbrizul e spart) (…) Cineva a avut grijă să îmi lase o amintire plăcută. Nu am mai putut să plec cu mașina la muncă, dar ce nu știe persoana respectivă la fel cum nici eu nu știu de ce a făcut treaba asta, este că am găsit obiectul cu care s-a lovit mașina și acolo mai sunt și niște camere de supraveghere”, a spus Lucian Viziru.

Actorul a precizat că în zonă există camere de supraveghere care ar putea ajuta la identificarea rapidă a persoanei responsabile.

„Aștept să vină poliția să vedem ce îmi spun. Sincer să fiu, prima dată, pentru o fracțiune de secundă m-am gândit că a căzut un porumbel gras din copac. M-am uitat în sus. (…) Este singura mașină avariată”, a mai spus Lucian Viziru.

Ancheta este în desfășurare, iar actorul așteaptă ca poliția să stabilească circumstanțele exacte ale incidentului și să identifice autorul.

Cu ce se ocupă Lucian Viziru după ce s-a întors din Germania

Timp de șapte ani, actorul Lucian Viziru a locuit în Germania alături de familia lui. Acolo, el nu a profesat în domeniul artistic, ci a fost antrenor de tenis. Revenit de ceva vreme în țară, acesta încearcă să își croiască un nou drum.

Pentru început, Lucian Viziru a bifat o apariție în filmul „Candidatul perfect”, care deja e la cinema, însă are un rol mic. „Este un rol foarte mic. Joc, spre surprinderea tuturor, un domn din Austria. Provocarea a fost să joc, pentru prima dată, într-o limbă străină, în limba germană. O vorbesc de mic. Am stat și 7 ani pe acolo, prin Germania, am lucrat. Nu mi-a fost nici foarte greu, dar nici foarte ușor rolul. A fost interesant”, a spus el pentru Cancan.

Întrebat ce condiții are pentru a accepta unele proiecte, el a zis: „În principiu să-mi placă rolul, bine, nu pot să joc chiar orice. Sunt două criterii: să-ți placă rolul și să-ți placă banii. Atât”.

Totodată, el a spus și cu ce se ocupă acum. „Nimic, nu mai am treabă cu Germania. Am treabă aici, am început producția de filme și eu, ca mulți alții, și așteptăm să vedem ce iese”, a mai explicat el în același interviu.

