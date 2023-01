Luiza, soția lui Gheboasă, justifică comportamentul Faimosului la Survivor 2023: „Nu a avut mult timp să se gândească unde se duce”

Gheboasă și-a cerut eliminarea de la Survivor 2023, în ediția din 10 ianuarie. A spus, cu ochii în lacrimi, că nu mai rezistă în competiție de dorul soției, pe care a lăsat-o singură acasă. Invitată ieri „La Măruță”, Luiza a mărturisit că partenerul ei de viață nu a avut timp suficient să se gândească la provocarea pe care a acceptat-o.

„Probabil nici nu a avut așa mult timp să se gândească unde se duce, a avut foarte multe concerte, filmări. A avut timp 3-4 zile să se gândească, fix înainte să plece”, a explicat ea, conform protv.ro.

În aceeași ediție a fost și reporterul emisiunii care i-a condus pe Faimoși la aeroport, la plecarea în Republica Dominicană. Ea a povestit despre comportamentul lui Gheboasă. „Eu când am fost la aeroport el nu era ok. Eu cred că el atunci, la 5 dimineața, a conștientizat că pleacă în Dominicană. Atunci l-am simțit că nu era ok, a refuzat să dea interviu pentru că nu se simțea bine să vorbească”, a adăugat ea.

Văzând din nou lacrimile lui Gheboasă la Survivor, Luiza s-a emoționat și ea și a dezvăluit: „E foarte greu să stăm despărțiți. Nu suntem obișnuiți, noi suntem împreună peste tot”, a spus ea.

Cei doi se vor revedea curând, căci Gheboasă a părăsit Survivor România 2023 aseară. Deși a fost votat de publicul emisiunii să rămân în concurs, el a răbufnit și a plecat din emisiune fără nicio explicație. Ulterior, a revenit și a spus că nu își mai dorește să continue concursul. „Vreau să vă zic că îmi pare rău, îmi respect foarte mult publicul, știu că fanii mă iubesc și de aceea m-au votat, doar că această emisiune nu e pentru mine. Îmi pare rău să vă spun asta. Dacă plec de aici vreau să plec cu demnitate. Acasă e un moment pentru mine în care sunt pe val, acasă am multe, multe planuri pe care nu le pot îndeplini deoarece mă aflu aici.

A fost o greșeală să decid că trebuie să vin aici, când am fost multe treburi și îmi e foarte dor de familia mea, de soția mea în primul rând, și vreau să vă zic că vreau să părăsesc această emisiune. Îmi pare rău, vreau să părăsesc această emisiune. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, acesta a fost drumul meu în Survivor, vă iubesc pe toți”, a spus Gheboasă.

Fanii, revoltați după ce Gheboasă a plecat din emisiune

Comportamentul lui nu a fost lăudat de Daniel Pavel. „Ceea ce am văzut, nu e un comportament pe care noi, la «Survivor», să-l apreciem. Nu uitați niciodată că cei de acasă sunt suverani”, a spus prezentatorul.

Nici fanii nu au fost încântați de decizia lui Gheboasă de a pleca din emisiune. „Caracter urât, bandana nu trebuie aruncată, un pic de respect echipei!”, a spus un fan, nemulțumit de faptul că artistul a aruncat bandana atunci când Daniel Pavel a cerut să îi dea acest însemn al echipei sale, scrie Fanatik.

„Are un caracter de nota zero”, „Urât comportament! Prea multă aroganță și vedetism!”, au mai scris fanii de pe rețelele de socializare.

„Nu mi se pare absolut deloc normal să părăsești în modul ăsta această emisiune ! PRO TV autosesizați-vă și din respect pentru cei care urmăresc această emisiune sancționați acest caz după cum trebuie! Rușinos și lipsit de demnitate, onoare și curaj! Argumente de plecare: că sunt pe val acasă, mi-au crescut unghiile și îmi este foame. Rușinos, absolut rușinos”, e alt mesaj apărut în mediul online.

