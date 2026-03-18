Ce știa actorul britanic Luke Roberts despre România înainte să ajungă în țara noastră: „Am avut escortă de poliție”

Recent, el a făcut parte și din distribuția filmului românesc „Acel Martie”, care s-a filmat în limba engleză și în care mai joacă și Esther Acebo, cunoscută datorită rolului din „La Casa de Papel”.

Luke Roberts a filmat de trei ori în România

Odată cu lansarea filmului „Acel Martie” în cinematografe, Luke Roberts a stat de vorbă cu Libertatea despre interacțiunile pe care le-a avut cu România.

„Am mai filmat două filme în România, cu vampiri: unul pentru un film italian, în anul 2019, chiar înainte de pandemie. Și am mai filmat un film, «Dracula: The Dark Prince», în care joc alături de Jon Voight, cred că în anul 2012. Au fost filmate la București și Brașov. Am vizitat și Castelul Bran, mi-a plăcut foarte mult! Sunt ca un cercetător pasionat când vine vorba despre un rol. Astfel că, pentru a interpreta un rol precum Dracula, m-a interesat întreaga mitologie care s-a construit în jurul lui Vlad Țepeș.

Încă mă interesează și încă citesc despre acest subiect. Bram Stoker a făcut o treabă bună în cărțile despre Dracula, iar eu știu multe povești despre acest subiect. Când mai mergeam la petrecerile de Halloween, purtam dinții lui Dracula din film, care au fost modelați cu grijă după dinții mei. Sincer, nu știu dacă acum mi se mai potrivesc.

Pentru «Acel Martie» am filmat doar în Cluj și a fost foarte plăcut. Am stat acolo câteva zile, dar am avut o experiență minunată. Și a fost o treabă fantastică să ne permită să conducem și să filmăm pe străzi. A fost destul de distractiv să mergem cu Alexandru, directorul de imagine, așezat pe bancheta din spate a mașinii din fața noastră, în timp ce eu conduceam pe străzile din Cluj. A fost foarte distractiv și am avut și o mică escortă de poliție. Apoi, Eduard Trică, actorul care joacă unul dintre rolurile principale, a fost ghidul meu prin oraș. Așa că am petrecut timp împreună și ne-am plimbat pe străzi, ceea ce a fost foarte plăcut”, a spus Luke Roberts în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat ce știa despre România înainte de 2012, anul în care a ajuns pentru prima dată în țara noastră, actorul britanic a dezvăluit că nu prea cunoștea nimic despre zona în care ajunsese.

Actorul britanic nu știa nimic despre România înainte de 2012

„Oh, Doamne! În 2012 nu știam prea multe, trebuie să recunosc. Am ieșit odată cu o româncă încântătoare, așa că am asta ca referință. Dar nu trebuie să intrăm prea mult în detalii. (n.r. – râde) Era foarte frumoasă! Am doar lucruri bune de spus despre România, să fiu sincer.

Experiențele mele de la filmările din România au fost toate foarte frumoase. Ele tind să fie întotdeauna foarte rapide și intense, dar foarte uimitoare. Nu ratez niciodată ocazia de a merge să filmez în România, așa că acesta este unul dintre motivele pentru care joc în «Acel Martie». Și nu voi spune niciodată că nu-l voi mai juca niciodată pe Dracula. Mi-a plăcut acea perioadă.

Înainte de 2012 probabil că nu știam mai nimic despre România. Dar asta ține mai mult de ignoranța mea. Am auzit mai multe povești romantice și legende întunecate și am petrecut destul de mult timp în Budapesta și există o tensiune interesantă între cele două țări. București, Budapesta… Iubesc ambele orașe! Cred că atunci când lucrezi undeva, și suntem foarte privilegiați să fim în această industrie, când ai ocazia să mergi în atâtea locuri, de obicei te simți în al nouălea cer. Întâlnești oameni cu aceeași mentalitate, care vor să realizeze ceva. Și asta este întotdeauna emoționant. Nu contează cu adevărat unde mă aflu în lume, îmi place să văd locuri noi prin prisma unei narațiuni…”, a adăugat Luke Roberts în exclusivitate pentru Libertatea.

La finalul interviului, Luke Roberts a afirmat că și-ar dori să lucreze în continuare cu regizori și actori români.

„Mi-ar plăcea să lucrez din nou cu Iura Luncașu. Alexandru, directorul de imagine, cred că este un cineast fenomenal. Mi-ar plăcea să văd cum evoluează munca lui, încotro se îndreaptă cariera lui… Adică am ajuns aici într-un fel din întâmplare, pentru că în unul dintre filmele cu Dracula am jucat rolul soțului personajului jucat de Mădălina Bellariu Ion. Dar nu am filmat nicio scenă împreună atunci! Aveam însă un prieten comun în Londra și ne-am întâlnit, ne-am salutat și am păstrat legătura. Iar acum ea m-a întrebat, m-a abordat în mod special în legătură cu acest proiect. Nu știu, e amuzant cum se întâmplă aceste lucruri, dar da, a fost o combinație câștigătoare. Mădălina este un om minunat”, a încheiat actorul britanic interviul pentru Libertatea.

