Cuvintele pe care Luke Roberts le-a învățat în limba română: „Sunt unele pe care nu ar trebui să le știu”

Actorul, care este cunoscut datorită rolului din „Game of Thrones”, joacă în „Acel Martie” („That March”), filmul lui Iura Luncașu care a intrat recent în cinematografele din România și care se vrea a fi un fel de „James Bond de România”, fiind o producție filmată în limba engleză, în care povestea este cu agenți secreți.

Libertatea a mers în Spania la evenimentul de lansare al filmului „Acel Martie” („That March”), iar acolo Luke Roberts ne-a răspuns la câteva întrebări.

„A fost fantastic să lucrez cu Iura Luncașu! Este un om foarte sensibil, atent și a fost o bucurie să lucrez cu el. Este interesat, pentru că reușește să scoată la suprafață cele mai bune performanțe posibile. Ceea ce sper și cred că i-a reușit și de această dată. De la început până la sfârșit a fost minunat! Este un adevărat profesionist, are un simț al umorului foarte bun.

Era îngrijorat că nu prea știe limba engleză, dar comparativ cu mine, care nu știu deloc limba română, s-a descurcat foarte bine. A fost grozav! M-a făcut să mă simt foarte bine și îl respect enorm. Este un adevărat profesionist”, a spus Luke Roberts în exclusivitate pentru Libertatea.

Didi Anderson și Luke Roberts la premiera de gală din Spania a filmului „Acel Martie" („That March")

Ținând cont că în trecut a mai jucat într-un film alături de Mădălina Bellariu Ion, care este personaj principal în „Acel Martie” („That March”), am fost curioși să aflăm de la Luke Roberts ce părere are despre româncă.

„De data asta avem scene împreună! Data trecută, eu călăream prin pădure pe un armăsar, iar ea striga numele meu în timp ce murea când năștea. A fost destul de dramatic! Am văzut cadrele pe care le-a filmat și a făcut o treabă excelentă. Așa că ne-am spus: «Trebuie să ne întâlnim la un moment dat sau să lucrăm împreună la ceva». Și iată-ne aici! A fost minunat.

Nu am fost zilnic pe platoul de filmare, dar a fost o perioadă intensă. Și e o plăcere să lucrez cu Mădălina, cu Iura… Au fost minunați! Și da, a fost o experiență grozavă”, a adăugat Luke Roberts în exclusivitate pentru Libertatea.

Și, pentru că a filmat în Cluj, Luke Roberts a învățat și câteva cuvinte în limba română. Însă nu a vrut să ni le divulge, deoarece era înregistrat și a spus că sunt expresii pe care nu le poate reproduce în public.

„Am încercat mai repede să învățat spaniola, doar ca să pot supraviețui câteva zile în Spania. Știu și câteva cuvinte în limba română, dar mai degrabă sunt unele pe care nu ar trebui să le știu. (n.r. – râde) Sunt cuvinte urâte. Nu pot să ți le spun, pentru că mă înregistrezi. (n.r. – râde) Să vorbesc în limba română este groaznic! Adică, să fiu sincer cu tine, când mă gândesc la limba română, mă gândesc la Dracula, pentru că am jucat în câteva filme cu vampiri și îmi vin în minte unele replici de: «Dormi»! Celelalte cuvinte sunt urâte. Sau sunt unele cuvinte pe care le spui când încerci să hipnotizezi pe cineva înainte să-i sugi sângele, cum se întâmplă în filme”, a mai afirmat Luke Roberts în exclusivitate pentru Libertatea.

Celebrul actor britanic a adus-o în discuție și pe partenera lui de viață, dezvăluind că el nu știe prea multe despre România, iar iubita lui se simte rușinată când îl aude că spune acest lucru.

„Am auzit de Nadia Comăneci, de Gică Hagi, dar nu sunt un mare fan al sportului, aici ar fi mai bine să vorbești cu partenera mea. I-ar fi rușine că nu știu mai multe despre realizările românilor din sport. Dar da, este o țară minunată. România este o țară frumoasă și, de fiecare dată când am condus între Brașov și București, mi s-a părut copleșitor de frumoasă. Iar Munții Carpați sunt fenomenali. Nu am ajuns pe litoralul românesc, dar am auzit că aveți de toate în România. Și arhitectura este uimitoare, multe influențe, o combinație de comunism cu democrație. Clădirile foarte mari sunt destul de impresionante. Mă gândesc la Casa Poporului”, a încheiat Luke Roberts interviul pentru Libertatea.

