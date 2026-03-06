Chiar dacă filmul „Acel Martie” („That March”) s-a filmat atât în România, cât și în Spania, Esther Acebo nu a filmat în țara noastră, însă, pentru că a fost încercuită de români pe platourile de filmare, a învățat câteva cuvinte în limba română, dar a și încetat să mai rostească un cuvânt din limba spaniolă pe care ea îl folosea des.

„Știi cum e, când asculți niște oameni vorbind mult și auzi doar: «Da, da, da»… Habar nu avem ce spun! Nu știam ce spun oamenii, dar era amuzant că auzeam: «Da, da, da». Așa că am învățat și eu ce înseamnă cuvântul. Și am mai învățat că dacă spun ceva ce folosesc des în spaniolă, adică «Vale» (n.r. – se pronunță «bale»), care înseamnă «Ok», în limba română înseamnă altceva. Iura Luncașu mi-a spus că bale înseamnă salivă. Imaginați-vă că de fiecare dată după o scenă aș fi spus «Vale, vale». Nu, cu românii pe lângă mine nu mai puteam să spun asta (n.r. – râde)”, a spus Esther Acebo în exclusivitate pentru Libertatea.

La premiera de gală din Spania a filmului „Acel Martie” („That March”), acolo unde Libertatea a întâlnit-o pe Esther Acebo, a fost prezent și regizorul peliculei, Iura Luncașu. Așa că am fost curioși cum s-au înțeles cei doi la filmări.

„A fost pur și simplu încântător! A fost frumos. Întreaga echipă este uimitoare, foarte profesionistă și, de asemenea, mi s-a părut foarte familiar totul, oamenii au fost foarte apropiați unii de alții. Și asta face totul foarte ușor la filmări. Eram puțin speriată, pentru că pot comunica în engleză, dar engleza mea nu e grozavă, așa că eram puțin speriată. Totuși, m-am simțit foarte confortabil și Iura Luncașu cred că e foarte talentat în felul în care vede fiecare situație, felul în care putea explica lucrurile, chiar dacă uneori într-un mod dificil, pentru că știu de la el că era dificil să regizeze cadrele cu mine, pentru că el nu vorbește spaniolă, nu vorbește foarte bine nici engleză, așa că se chinuia, dar se vedea cum pregătea o scenă și dădea mici sfaturi pentru a o îmbunătăți”, a adăugat Esther Acebo pentru Libertatea.

Celebra actriță care a jucat în „La Casa de Papel” ne-a dezvăluit și că nu știa foarte multe lucruri despre România înainte de a apărea în „Acel Martie” („That March”), dar că acum românii i se par extraordinari.

„Nu, nu știam prea multe. Și nu am fost niciodată în România. Un lucru pe care l-am descoperit este că noi în Spania nu știm prea multe despre industria de film din România, despre industria cinematografică din România. Am descoperit că există o gamă foarte largă de filme, de seriale… Și mulți profesioniști în acest domeniu! Noi în Spania nu știam prea multe despre asta. Sper din suflet ca acest film să aibă succes inclusiv pe Netflix sau pe orice altă platformă va fi distribuit, pentru ca lumea să îl poată vedea în număr cât mai mare”, a încheiat Esther Acebo interviul pentru Libertatea.