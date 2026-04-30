De ce nu a mai fost decorată Luminița Anghel de președintele României: „Succesul a fost umbrit”

„Am debutat foarte târziu față de alți colegi de-ai mei. În perioada aceea nu prea făceam parte din nicio familie muzicală… Am vrut să fiu actriță, am dat la Teatru doi ani la rând, m-am pregătit cu Sandu Mihai Gruia… Participam la celebrul festival «Cântarea României» și luam cam toate premiile și Sandu Mihai Gruia și Simona Măicănescu, care era la Teatrul Mic, m-au remarcat. Cu ei m-am pregătit în sufrageria părinților mei. Era anul 1987.

Am făcut un liceu industrial, pentru că era chiar în spatele blocului. Eram sub supraveghere, cu un tată militar de profesie și jumătate neamț, cu reguli stricte… Nu s-a opus dorințelor mele în legătură cu viața. Deși nu a fost mulțumit de alegerile mele, nu s-a opus. Tatăl meu nu a fost la niciun concert live la mine, până s-a stins din viață. Nu m-a văzut cântând niciodată. Prima dată când a plâns, mi-a zis mama, a fost în 2001, când eu am câștigat la «Cerbul de aur»”, spune Luminița Anghel în fața lui Marius Manole, în emisiunea care este difuzată la Acasă TV.

Artista și-a început cariera în clubul de noapte Melody

Vedeta vorbește și despre faptul că și-a început cariera cântând în celebrul club de noapte Melody.

„Știi când am luat primul meu premiu important la Mamaia, în 1993? Cântam la celebrul bar Melody din București. Acolo cântau marile voci ale României. Doar că eu eram mai la început și, când întârzia unul, intram eu în locul lui. Nu mă știa nimeni, dar acolo mi-am făcut școala de cântat. Șapte ani la rând, seară de seară. Uneori și de două ori pe zi, că era bar de protocol. Era o lume foarte frumoasă, cu balet adus din Ucraina, cu pene, cu fete goale, cu trupă live…

Laura Stoica, Elena Cârstea, Monica Anghel, Sanda Ladoși, surorile Galeriu… Vara, barul se închidea și se muta pe litoral. În trupa de atunci exista un pianist care se numea Lucian Blaga. A cărui iubită de atunci, actuală soție, Monica Topârceanu… Și eu i-am spus lui Lucian, cu această nebunie pe care am avut-o în tinerețile mele: «Îmi scrii o piesă, mergem la Mamaia și câștigăm trofeul». Și așa s-a întâmplat! Apropo de energie, Univers și legea atracției”, mai afirmă Luminița Anghel în fața lui Marius Manole. 

Marius Manole și Luminița Anghel la „Întrebarea Mesei Rotunde”, emisiune difuzată de Acasă TVIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

Luminița Anghel vorbește și despre rivalitățile din lumea muzicii: „Știi ce mi s-a întâmplat mie extraordinar? În 1996 am cântat «Șansa e de partea mea», prima mea piesă de succes, și n-am să uit cât oi trăi… Au venit două mari stele ale muzicii românești să mă felicite: una este Dida Drăgan și cealaltă doamnă e Angela Similea. Acest compliment a contat nemăsurat de mult. Și a rămas în amintirea mea. 

Eu nu mi-am dorit niciodată să fiu unde sunt aici. Eu am lăsat lucrurile să curgă. Eu mi-am dorit doar să cânt. Atât de bine încât tatăl meu să fie mândru și să zică: «M-am înșelat»! Dar nu a apucat să zică, sărăcuțul, că a murit în anul în care am venit cu succesul de la Eurovision, în 2005”. 

Luminița Anghel și Sistem s-au clasat pe locul 3 în finala Eurovision 2005

În noua ediție a emisiunii „Întrebarea Mesei Rotunde”, Luminița Anghel face dezvăluiri din culisele preselecției și concursului Eurovision, atunci când a avut șansa să-l și câștige.

„Cred că s-a pus problema și câștigării locului 1 în finală, doar că nu eram noi, românii, pregătiți. N-am mai trăit de mult așa emoții. Am intrat pe scenă, am cântat, am ieșit și, dacă mă întrebi cum a fost, nu știam să spun, pentru că nu-mi aminteam. Tot succesul nostru a fost umbrit de aducerea în țară a celor trei jurnaliști răpiți, exact atunci a fost momentul. De unde domnul președinte de atunci trebuia să ne decoreze pentru marele nostru succes, nu ne-a mai decorat nimeni…”, mai spune Luminița Anghel la Acasă TV.

Ce spune despre piesa Alexandrei Căpitănescu la Eurovisionul de anul acesta, de ce nu cântă muzică la modă, ce crede despre alegerile „foarte proaste” pe care le-a făcut în viața personală și ce spune despre reacția Loredanei Groza când a plecat în locul acesteia la Eurovision, aflați sâmbătă, 2 mai 2026, de la 9.00, din emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde”, prezentată de Marius Manole pe Acasă TV.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Reacția lui Sorin Grindeanu după ce Victoria Stoiciu și-a dat demisia din PSD. Atac voalat la Marcel Ciolacu
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

De ce nu a mai fost decorată Luminița Anghel de președintele României: „Succesul a fost umbrit”
Stiri Mondene 16:12
De ce nu a mai fost decorată Luminița Anghel de președintele României: „Succesul a fost umbrit”
Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Advertorial
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Politic

Parteneri
