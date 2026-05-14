„În timpul unei misiuni umanitare la Herson, ruşii au atacat de două ori, cu drone, un vehicul al Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA)”, a afirmat Zelenski.

„Rușii nu puteau să nu știe ce vehicul vizau”, a acuzat președintele ucrainean, precizând totodată că șeful biroului ONU și alți opt membri ai personalului se aflau în vehicul și au fost evacuați. Din fericire, niciunul dintre ei nu a fost rănit.

Another despicable Russian attack on a UN humanitarian convoy in the Kherson region.



Russian FPV drones targeted UN personnel, including @OCHA_Ukraine leadership, delivering humanitarian assistance to the residents of Kherson.



Într-o înregistrare video postată pe Telegram de guvernatorul regiunii Herson, Oleksandr Prohudin, apar două vehicule lovite, dintre care unul aparţinând ONU. Vehiculul ONU apare grav avariat în imagini.

Russian drones have targeted a UN humanitarian vehicle in the Kherson region of Ukraine



The head of the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs and eight other UN staff members were inside the vehicle during the attack.



Rusia nu a reacționat deocamdată în legătură cu acest atac.

Pe de altă parte, Rusia a efectuat un nou atac sălbatic asupra Ucrainei, cu peste 1.400 de drone și peste 50 de rachete – cel mai grav într-o singură zi de la lansarea invaziei la scară largă, la 24 februarie 2022.

Acest atac combinat a provocat pagube mari la Kiev. „Unsprezece clădiri rezidențiale cu mai multe etaje, 27 de mașini, un supermarket, două reprezentanțe auto, două magazine de piese auto, un centru de afaceri și o benzinărie au fost avariate”, se arată într-un comunicat emis de Procuratura Kievului.

Bilanțul victimelor este de șapte morți, printre care o fată de 12 ani, 44 de răniți și 20 de dispăruți.

Cu „încă o noapte de moarte și distrugeri”, Rusia „își bate joc pe față” de eforturile diplomatice privind încheierea războiului din Ucraina, a reacționat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.