Fotomodelul a petrecut alături de prietenii ei, de mama sa și de fiica. S-au reunit la un restaurant fără fițe din Italia, acolo unde vedeta a îmbrăcat o rochie neagră, tip furou, foarte decoltată.

Mădălina Ghenea a avut parte și de o surpriză neașteptată, o cutie plină cu cadouri: jucării de pluş cu semnificaţie, un tricou cu Maluma, cărţi şi reviste, ceaiuri, toate adunate într-un colet numit „Kitul de supravieţuire al lui Mădă”.

Actrița în vârstă de 34 de ani a transmis și un mesaj în mediul online. „La mulţi ani mie! Sunt binecuvântată să am alături sufletele cele mai dragi. Aici puteţi vedea kitul de supravieţuire pe care mi l-au pregătit prietenii mei.

Nu-mi pot imagina viaţa fără cea mai mare petrecăreaţă pe care o ştiu, care se întâmplă să fie fiica mea, fără mama mea incredibilă, fără Valeria Rubinacci, pentru care aş ucide, fără amicul meu Andrea Castagnola, căruia îi mulţumesc pentru că este lângă mine indiferent de situaţie, fără familia mea, Jack Savio şi Alessio Guadagnuolo şi cei care sunt suficient de curajoşi să-mi arate dragostea lor, lăsându-mi aici o inimă în mesaj. Vă iubesc pe toţi atât de mult!”, a fost mesajul care a însoţit scurtul filmuleţ al aniversării sale, postat pe Instagram. Printre vedetele din România care i-au făcut urări Mădălinei Ghenea de ziua ei se numără Andreea Marin, Irina Nicolae ori Gina Chirilă.

Recent, Mădălina Ghenea a făcut dezvăluiri despre filmul „House of Gucci”, în care joacă rolul Sophiei Lauren.

„În cele din urmă pot spune asta, am ținut acest secret profesional vreme de cinci luni. De fiecare dată când am auzit sau am citit că sunt conectată cu acest proiect și cu Sophia Loren, mă simțeam de parcă aș fi comis o crimă.

Ca să fie clar, este pentru prima dată când vorbesc despre proiect, am fost șocată să văd că scena mea deschide trailerul și să văd că împart ecranul, chiar și pentru câteva secunde, cu acești monștri sacri. Viața este atât de ciudată! Merit asta!? Tot ce pot spune este că sunt atât de mândră ❤️? Mulțumesc pentru această oportunitate care mi-a schimbat viața, zeule Ridley Scott”, a scris actrița pe Instagram.

