Mădălina Ghenea, la plajă cu Charlotte, fiica în vârstă de 4 ani. Cum au fost surprinse de fotografi

Românca în vârstă de 34 de ani a fost surprinsă de fotografii străini în Portofino, Italia. Mădălina Ghenea și fiica Charlotte s-au bucurat de vremea frumoasă, de soare și au făcut împreună castele de nisip.

În timp ce se jucau, cele două și-au dat reciproc pupici, s-au îmbrățișat.

Vedeta a atras imediat atenția cu formele sale. În prima zi a purtat un costum de baie negru, iar în cea de-a doua unul alb, foarte decoltat.

Recent, Mădălina Ghenea a făcut declarații despre filmul „House of Gucci” în care joacă rolul Sophiei Lauren.

„În cele din urmă pot spune asta, am ținut acest secret profesional vreme de cinci luni. De fiecare dată când am auzit sau am citit că sunt conectată cu acest proiect și cu Sophia Loren, mă simțeam de parcă aș fi comis o crimă.

Ca să fie clar, este pentru prima dată când vorbesc despre proiect, am fost șocată să văd că scena mea deschide trailerul și să văd că împart ecranul, chiar și pentru câteva secunde, cu acești monștri sacri. Viața este atât de ciudată! Merit asta!? Tot ce pot spune este că sunt atât de mândră ❤️? Mulțumesc pentru această oportunitate care mi-a schimbat viața, zeule Ridley Scott”, a scris actrița pe Instagram.

Foto: Profimedia

