Maia Morgenstern, mesaj tranșant după criticile la adresa fiicei sale. Iubitul Cabiriei are aceeași vârstă ca actrița

Maia Morgenstern trăiește una dintre cele mai frumoase perioade, după ce Cabiria, fiica actriței, a devenit mamă pentru prima dată. Însă, în ciuda bucuriei, tânăra mămică s-a confruntat și cu un val de comentarii răutăcioase la adresa partenerului ei, despre care s-a speculat că ar avea 63 de ani.

Maia Morgenstern a ales să reacționeze public și a transmis un mesaj ferm pe rețelele de socializare. „Dragi feisbuciști, distinsă turma online-ată, gloată troglodata, gujați și gușate, si voi cei care, în numele unei așa zise libertăți de exprimare, simțiți nevoia să spuneți ce credeți, revarsând valuri de ură și mizerie..vă asigur că opinia voastră, părerea domniilor voastre (pe care nu v-a cerut-o nimeni!) ..contează cam cât contrează conținutul scutecelor pe care trebuie să le schimbăm periodic.

Iar ceea ce aveți în gușă, este și-n căpușă, ce-i drept. Și are structura, compoziția și mirosul unui scutec folosit. Și aceeași destinație: la gunoi. Si ne spălăm bine pe mâini după. Mulțumesc. Suntem bine. Și învățăm să trăim. O viață a venit pe lumea asta. Un suflețel!”, a declarat Maia Morgenstern, pe rețelele de socializare.

În ciuda zvonurilor și criticilor, Cabiria Morgenstern se bucură din plin de rolul de mamă, iar celebra ei mamă este extrem de mândră de noul membru al familiei.

Cine este iubitul Cabiriei Morgenstern

Cabiria are 26 de ani, iar tatăl băiețelului său este nimeni altul decât actorul Adrian Ciobanu, care are 63 de ani, așadar între cei doi există o diferență considerabilă – mai bine de trei decenii.

Adrian Ciobanu este absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București în 1990, la clasa marilor profesori Ion Cojar și Leopoldina Bălănuță, Ciobanu și-a construit cariera pe două direcții solide: scena teatrului și platoul de filmare.

Actorul a debutat pe marele ecran în perioada în care cinematografia românească producea povești cu impact emoțional puternic, adresate în special publicului tânăr. Pelicule precum „Declarație de dragoste” (1985), „Zâmbet de soare” (1988) și „Noiembrie, ultimul bal” (1989) l-au adus în atenția spectatorilor, conturând imaginea unui actor sensibil, cu naturalețe și forță în interpretare.

Adrian Ciobanu a jucat în filme precum, „Nunta mută” (2008) – unde îl interpretează pe Crețu, „Funeralii fericite” (2013), „Maria, Regina României” (2019) – unde intră în pielea generalului Alexandru Averescu, „Memento 1918” (2023) – cel mai recent proiect, continuând firul filmelor istorice.

