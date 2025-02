Maia Morgenstern nu este la prima colaborare cu Ruxandra Ion, aceasta jucând și ȋn Aniela, Iubire și Onoare, Fructul Oprit sau Sacrificiul.

„Cu drag am primit propunea de a juca în serialul ‘Iubire cu parfum de lavandă. Sincer, știam serialul, despre poveste, despre echipă. Știam cum se lucrează, am înțeles cum sunt încurajate atât creativitatea, cât și, în egală măsură, rigoarea, precizia, profesionalismul. De aceea, am primit cu mare bucurie, ca pe o surpriză plăcută, invitația producătorilor de face parte din „echipă”.

Actori minunați, personalități puternice, pe cât de diferiți, pe atât de talentați, carismatici. Un scenariu surprinzător, pe alocuri tulburător, dramatic.

Alteori, cu accente comice. Dar mereu sincer, adevărat. Un scenariu ce pune în discuție, cu curaj, subiecte sensibile, dureroase, teme actuale ale societății noastre. Ei bine, această poveste, serialul nostru, Iubire cu parfum de lavandă, este o cronică sinceră și sensibilă, un martor emoționat și emoționant al vremurilor pe care le trăim. Știm cu toții ca nu-i ușor. Cu atât mai mult, doresc să vă spun cât de fericită sunt să fiu aici, să fac parte din această frumoasă aventură!”, dezvăluie marea actriţă.

Despre Maia Morgenstern

Absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, în 1985, la clasa profesorului Dem Rădulescu, Maia Morgenstern a jucat pe scena Teatrului Tineretului din Piatra Neamț.

Director al Teatrului Evreiesc de Stat, din 2012, actriţa a interpretat pe scena aceluiași teatru roluri remarcabile ȋn piese precum: Jocul Regilor, Miss Daisy și șoferul ei, Parchează mașina la Harvard sau Neguțătorul din Veneția.

Au urmat roluri pe scena Teatrului Naţional din București, precum Livada de vișini, Vizita bătrânei doamne, Burghezul gentilom sau Visul unei nopţi de vară. Maia Morgenstern este cunoscută publicului român mai ales pentru rolurile din filmele Balanţa, Cel mai iubit dintre pământeni și Patimile lui Hristos (ȋn regia lui Mel Gibson).

De-a lungul carierei a primit mai multe premii și distincții, precum „Premiul pentru cea mai bună actriță” la Festivalul Emma (Londra) pentru rolul Maria din „Patimile lui Hristos”. În 2003, Parlamentul European de la Strasbourg a desemnat-o actrița și femeia anului. În 2012, a obţinut Ordinul Artelor și Literelor ȋn grad de cavaler (Franţa). În 2017, a primit titlul de Doctor Honoris Causa Artis din partea Universității de Vest din Timișoara, iar în 2018 a fost declarată cetățean de onoare al Municipiului București.

