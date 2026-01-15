Mario Iorgulescu a apărut pentru prima dată într-un interviu, la aproape șase ani de la accidentul tragic produs în 2019, în urma căruia tânărul Dani Vicol și-a pierdut viața. Apariția a stârnit reacții puternice în spațiul public, mai ales în contextul în care Mario Iorgulescu este considerat, la ora actuală, unul dintre cei mai controversați tineri proveniți din familii cu mare influență din România.

Declarațiile făcute de Gabriela Iorgulescu

Interviul din publicația Cancan a readus în atenția publicului cazul care a șocat opinia publică și care a generat, de-a lungul timpului, numeroase controverse legate de justiție, responsabilitate și starea de sănătate a lui Mario Iorgulescu. Uimit de interviu a fost și tatăl lui, Gino Iorgulescu a avut o primă reacție. A spus că fiul lui e „o persoană bolnavă, vulnerabilă, lipsită de discernământ” și că ar fi ieșit necontrolat din clinică unde era internat.

Aceeași publicație a obținut o declarație din partea mamei lui Mario Iorgulescu. Gabriela Iorgulescu a oferit primele declarații în urma interviului dat de fiul acesteia la Milano. „E un băiat bolnav, cu acte, nu avea voie să dea interviu. Mai mult ce pot să spun? Orice om normal la cap nu ar crede ce a putut el să debiteze. Îmi pare rău pentru el, este foarte gravă situația”, a spus scurt aceasta.

Mario Iorgulescu a fost dat dispărut

Totodată, Dan Capatos, care a realizat interviul cu tânărul, a anunțat că situația în cazul Mario Iorgulescu ar fi luat o turnură incredibilă. „Mario este dispărut. Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”, a spus jurnalistul.

„Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia pentru a încerca să dea de el, să îl găsească. Și într-un gest disperat ar fi contactat poliția, carabinierii, pentru a-l ajuta să îl găsească”, a continuat acesta.

Informația că Gino Iorgulescu a plecat de urgență din România a fost confirmată pentru GSP de oficialii Ligii Profesioniste de Fotbal, care nu au dorit să facă niciun alt comentariu pe marginea subiectului.

Mario Iorgulescu a încercat să se sinucidă

Mario Iorgulescu a povestit în interviu despre unul dintre episoadele cele mai dure, care l-au marcat în perioada internării. Din pricina depresiei puternice, a încercat să-și pună capăt zilelor, însă, din fericire, medicii au intervenit la timp.

„Am încercat să mă sinucid. Am și un video în care am încercat să mă sinucid, le-am dat un mesaj de adio părinților. Și am luat un pumn de psihoactive, ca să mă sinucid. Nu mi-a ieșit. Am ajuns la doctor, la spital. A venit salvarea să mă ia. Mi-au băgat un tub pe gât, carbon și nu știu ce. Eram distrus. Am căzut, am dat cu capul de WC. Am căzut prin casă înainte să vină salvarea. A fost nasol. Puteam să mor și dacă dădeam cu capul de WC”, a spus Mario pentru Cancan.

Întrebat dacă tratamentele pentru depresie l-au ajutat pe parcursul anilor, Mario spune că se vede cu greu o ameliorare. „Acum, ușor, doar anul ăsta, din toți șase ani de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, doar anul ăsta au fost mici, foarte mici, ameliorări, dar foarte mici. Pentru că mi-a luat mama niște căști pe care le folosesc, cu ultrasunete și le folosesc de trei ori pe săptămână. Eu iau niște antidepresive, nu mai iau antipsihotice din alea puternice. S-a schimbat tratamentul, nu mai i-au de-alea foarte puternice, care îmi dădeau stări de la bine, la rău, depresie.

Lumea crede că eu n-am avut nimic cu incidentul sau că n-am sentimente. Eu am avut o perioadă de trei luni în care am plâns zilnic, ore întregi, ore întregi, zilnic plângeam, trei luni, până au început să-mi dea medicamente, să mă opresc. Că nu puteam să mă abțin, din cauza răului pe care mi l-am provocat eu, mie și, normal, familiei respective”, a mai adăugat Mario Iorgulescu pentru sursa citată.