Lucian Viziru stă singur într-o cameră în spital. Are aproape tot ce-i trebuie, baie privată, liniște, telefonul la îndemână, nu și un televizor, dar a primit oricum laptopul.

Într-un filmuleț publicat pe YouTube acesta vorbește de condițiile din spital, de care pare mulțumit.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Am primit astăzi o supă. Fără sare, fără piper. Și astăzi la prânz am primit un pilaf, care nu arată rău, o jumătate de pulpă de pui. Dar cu siguranță nu are sare. Asta mi-a gătit soția mea, Ema. Și astea sunt legume la grătar, tot cu pilaf de ăsta, mi-a trimis aici supă de legume, very nice. Asta am primit acum: mămăligă cu brânză și smântănă. Și un iaurt, ceai fără zahăr, bineînțeles. Nu am televizor, am în schimb telefonul, am și laptopul ca să montez materialul, dacă mă simt bine”, spune acesta pe înregistrare.

Viziru are și un off. Fereastra camerei dă spre stadionul Dinamo, or vedeta este fan declarat al Stelei.

PARTENERI - GSP.RO Motivul pentru care Adele trebuie să-i plăteasca 50 de milioane de euro lui Sylvester Stallone

Playtech.ro BOMBĂ! Câți bani a primit Horațiu Mălăele pentru show-ul de la Revelion. Pro TV a spart banca, Antena 1 nu și l-a permis (exclusiv)

Observatornews.ro Cum explică tinerii distrugerea vilei închiriate de Revelion. "Totul a început când cineva a mers sus şi a dat drumul la apă pentru a spăla paharele"

HOROSCOP Horoscop 4 ianuarie 2022. Gemenii au nevoie de o infuzie de idei noi, dar acest lucru nu se poate petrece peste noapte

Știrileprotv.ro Un bărbat costumat în urs s-a oprit brusc și a făcut acest gest în fața tuturor oamenilor prezenți la un festival

Telekomsport Pink a dat peste un român într-un hotel şi a început o discuţie incredibilă! Artista l-a blocat cu ce i-a spus la un moment dat: "Ea nu prea ştia care e treaba"

PUBLICITATE Cum poți deveni membru al clubului BestSecret și ce beneficii ai