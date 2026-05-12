Mănușa purtată de Michael Jackson în Victory Tour, din nou la licitație

Una dintre cele mai cunoscute piese vestimentare asociate cu Michael Jackson a fost scoasă din nou la licitație de casa Goldin din New Jersey. Este vorba despre celebra mănușă albă decorată cu cristale Swarovski, purtată de artist în timpul turneului Victory Tour din 1984, accesoriu devenit simbol pentru aparițiile sale scenice.

Mănușa este asociată inclusiv cu unul dintre gesturile celebre ale artistului din timpul concertelor, când își apuca zona intimă în coregrafiile sale.

Prețul de pornire al licitației este de 20.000 de dolari, însă istoria obiectului arată că suma finală ar putea fi mult mai mare. Omul de afaceri Hoffman Ma a cumpărat mănușa în 2009 pentru 350.000 de dolari, iar în anul 2020 aceasta a fost revândută pentru peste 100.000 de dolari.

Accesoriul a fost creat la începutul anilor 80 de designerul Bill Whitten și a devenit rapid unul dintre cele mai recognoscibile obiecte purtate de Michael Jackson pe scenă.

Accesoriul păstrează urme de machiaj și are cristale lipsă

Mănușa scoasă la licitație include eticheta originală cu numele creatorului Bill Whitten și o scrisoare de proveniență semnată de David Miller, fost angajat al MJJ Productions, care susține că a primit obiectul direct de la Michael Jackson.

Deși accesoriul este ușor uzat, iar câteva cristale Swarovski lipsesc, organizatorii spun că aceste detalii nu îi afectează valoarea. Mai mult, mănușa păstrează inclusiv urme de machiaj ale artistului.

În cadrul aceleiași licitații sunt scoase la vânzare și alte obiecte purtate de Michael Jackson în timpul turneului BAD din 1987, printre care o jachetă cu paiete și o pălărie fedora.

Turneul Victory Tour a inclus 55 de concerte și a rămas unul dintre cele mai cunoscute momente din cariera artistului. Potrivit informațiilor apărute de-a lungul timpului, în timpul acelui turneu nu a fost interpretată nicio piesă de pe albumul „Victory”, lucru care ar fi provocat tensiuni între Michael Jackson și frații săi.