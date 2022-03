Când vine vorba despre muzică, Marcel Pavel este un perfecționist. A terminat Conservatorul cu nota 10 și, bursier în toţi cei patru ani de studiu, cântăreţul a donat banii unuia dintre colegii săi, un student fără mari posibilităţi financiare. Mai mult, el spune că în școală a fost „umil”, deși era deja o vedetă cunoscută.

„La primul examen la Conservator, comisia m-a întrebat: «Cum vă numiți?» Am răspuns: „Marcel Pavel”. «Aici te numești Pavel Marcel!», mi s-a răspuns.

După un an, la examenul semestrial, am fost întrebat: «Ce cauți aici? Ești deja vedetă, ai notorietate… Iei locul unui alt copil». „Nu am luat locul nimănui. Am dat un examen.

Dacă acel copil era mai bun decât mine și învăța mai mult decât mine, era el în locul meu. Am venit ca un simplu student, pentru a descoperi și învăța de la dumneavoastră tainele cântului clasic, făcut la nivel academic!”, a povestit artistul.

