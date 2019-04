„În momentele de cumpănă, singurul refugiu a fost biserica. Când credeam că șansele mele nu mai există…eu fac și acum acest lucru. Sună prea pompos, la noi în țară totul este așa…Mă rog pentru familie, am avut niște momente de cumpănă cu mama mea, a fost operată și am emoții de fiecare dată. Ea atunci când mă vede pe mine, ăi trece cam totul, sunt un fel de medicament pentru ea, iar ea este îngerul meu păzitor. Noi am fost crescuți în acest spirit. Atunci când venea Paștele, la noi în familie se obișnuia pe vremuri să avem haine noi.

Când nu aveam, că se întâmpla cam des să nu avem…maică-mea făcea în așa fel încât să avem. Dormeam toți în aceeași cameră, dormeam cu fratele cel mare și mă înveleam cu cel mijlociu. Din aceste neajunsuri am învățat foarte multe, nu am avut niciodată trufia celebrității, poate am greșit fără să vreau. Mama făcea eforturi foarte mari. Eu când aveam 14 ani și vedeam filme la o mătușă și ne zicea să ne ducem acasă. Am avut o copilărie săracă, dar atât de frumoasă”, a spus Marcel Pavel, la „Agenția VIP”.

