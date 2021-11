Recent, Cătălin Moroșanu s-a mutat singur la București, iar soția a rămas la Iași, acolo unde deține un cabinet stomatologic. Astfel, în presă au apărut speculații referitoare la un posibil divorț. El a negat că există probleme între ei, a specificat că au luat această decizie pentru carierele lor și, în plus, distanța i-a făcut să se iubească și mai mult.

Invitat în podcastul găzduit de Roxana Nemeș, fosta lui colegă de la „Survivor România”, Cătălin Moroșanu a dat detalii din culisele căsniciei lui.

„Distanța poate că a fost și bună pentru că te ajută să ții focul aprins și să întreții și dorul. În momentul când nu mai suporți persoana respectivă, fugi mâncând pământul. Noi, în anii ăștia, nu am avut niciodată sentimental ăsta, de a nu ne suporta.

Eu am fost cu Georgiana într-o vacanță în Thailanda, am stat împreună, nu simțeam că ne deranjăm unul pe altul. Suntem o echipă. Nu eram stresați, ne plăcea compania. Nu plec de la premisa că e nevasta mea și trebuie să mă comport frumos. Vine de la sine. Dacă cineva este destinat să fie în viața ta, mergi până la capăt”, a spus Moroșanu în podcastul realizat de Roxana Nemeș.

Care este cel mai mare regret al lui Cătălin Moroșanu

În același interviu, luptătorul a vorbit și despre cel mai mare regret al său. Cătălin Moroșanu spune că și-ar fi dorit să-i fie mai mult alături fiicei sale, lui Natalis. „Singurul meu regret este că nu am stat mai mult lângă fata mea, să văd cum crește, să mă bucur de momentele importante din viața ei. Nu am învățat-o să se lupte! Mie nu-mi plac femeile care se luptă, consider că o femeie trebuie să rămână grațioasă, să fie finuță”, a mai declarat Moroșanu.

„Eu sunt mai autoritar”

Într-un interviu mai vechi, fostul concurent de la „Survivor” a vorbit pentru revista VIVA! despre momentul emoționant în care a devenit tată și cum se înțelege cu fiica lui. A recunoscut că este un părinte autoritar.

„A fost un moment emoționant. Când am văzut-o prima oară și am observat că avea părul roșcat, am spus că este a mea. Ne înțelegem foarte bine. Își dorește să petreacă mai mult timp cu mine, pentru că eu sunt plecat pe perioade mai lungi. Cred că atunci când revin acasă sunt ca o noutate pentru ea. Îmi doresc foarte mult să mai avem un copil, dar… cum o vrea Bunul Dumnezeu. Eu sunt mai autoritar, soția mea este mai permisivă”, a spus Cătălin pentru sursa citată.

