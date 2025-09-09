Maria Băsescu s-a căsătorit în anul 1975 cu Traian Băsescu. Au împreună două fete, pe Ioana, dar și pe Elena, fata cea mică, care le-a dăruit trei nepoți. Maria Băsescu a fost Prima Doamnă a României din 2004 până în 2014. L-a însoțit pe soțul ei la evenimente oficiale, la dineuri, dar mereu a fost o apariție discretă.

Recent, Maria Băsescu a fost surprinsă la un eveniment important de familie, arătând la fel de elegantă ca întotdeauna.

Evenimentul care a reunit familia

Fostul președinte Traian Băsescu și soția sa, Maria, au participat la aniversarea nepoatei lor, Sofia Anais, care a împlinit 12 ani. Petrecerea a avut loc în casa părinților lui Bogdan Ionescu, fostul ginere al cuplului Băsescu. Deși Elena, fiica lor, și Bogdan sunt divorțați de nouă ani, familia rămâne unită pentru binele copiilor.

La vârsta de 74 de ani, Maria Băsescu continuă să impresioneze prin eleganța sa. Fosta Primă Doamnă și-a păstrat coafura caracteristică și a avut o apariție impecabilă la eveniment. Imaginile postate de Bogdan Ionescu pe rețelele sociale o arată pe Maria Băsescu la fel de grațioasă ca în perioada în care era Prima Doamnă.

În ciuda separării Elenei de Bogdan Ionescu, familia Băsescu a menținut o relație apropiată cu fostul lor ginere. Acest lucru este evident prin prezența lor la evenimentele importante ale nepoatei lor.

Traian și Maria Băsescu au în total patru nepoți: trei de la fiica Elena (Anastasia, Traian Junior și Sofia Anais) și unul, Radu, de la fiica Ioana.

Amintiri din perioada de Primă Doamnă

Eleganța Mariei Băsescu a fost întotdeauna remarcată și apreciată. Designerul Cătălin Botezatu a avut doar cuvinte de laudă la adresa ei: „Despre Doamna Maria Băsescu nu se pot spune decât lucruri care țin de eleganță, de feminitate, de o mare modestie, de o mare educație. Este printre puținele doamne ale lumii care s-au remarcat printr-o atitudine superbă, respectând cu strictețe niște reguli vestimentare, fiind una dintre cele mai discrete apariții. Aparițiile sale au fost mereu extrem de calculate, extrem de frumoase, efectiv îți dădea acea senzație că plutește”.

În prezent, Maria Băsescu s-a retras din viața publică. Ea duce o existență liniștită alături de soțul ei, Traian Băsescu, departe de atenția media. Cu toate acestea, aparițiile sale ocazionale la evenimente de familie demonstrează că și-a păstrat stilul și eleganța care au caracterizat-o întotdeauna.

