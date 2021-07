Maria Chițu, eliminată de la „Survivor România” înainte de finală. Ce i-a spus lui Zanni la plecare

Cea de-a doua semifinală „Survivor România” i-a trimis pe Maria Chițu și pe Zanni la votul publicului. Cele mai puține voturi a primit Războinica și este eliminată înainte de marea finală „Survivor România”.

„Mă simt liniștită. Nu a fost ușor nimic din ce am trăit. Nu mai am multe cuvinte pe care le-aș spune, am spus tot ce aveam de spus. Tot ce pot să fac e să mulțumesc. Le mulțumesc colegilor, au fost că o familie pentru bine, cu bune și cu rele. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, domnul Dan, pentru blândețea cu care ne-ați vorbit.

Aș vrea să mulțumesc persoanelor care au făcut posibil Survivor, pentru că mi-au dat șansă să demonstrez ceea ce am demonstrat. Sunt bucuroasă, sunt cu zâmbetul pe buze, știu că mă voi întoarce la cei dragi, pe care abia aștept să îi văd. Plec cu zâmbetul pe buze și mulțumesc tuturor. A fost cea mai tare experiență din viață mea”, a spus Maria Chițu, înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi, scrie wowbiz.ro.

La adresa lui Zanni nu a avut cele mai bune cuvinte, „Ești un măscărici”, i-a spus Maria Chițu Faimosului, când a mers să-și ia la revedere de la el.

„Sper din tot sufletul meu ca unul dintre voi să câștige”, le-a zis Maria lui Marius Crăciun și lui Andrei Dascălu înainte de a părăsi Consiliul de eliminare „Survivor România”.

