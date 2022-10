„Cred că nu este relație de mamă copil care să nu treacă prin aceste momente grele în care să nu existe astfel de discuții. Pentru că și ca mamă cred că este greu să-ți cerți copilul și să-l vezi cum plânge, și că nu vrea, nu se simte bine în acel moment.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Ne-am certat și noi, și noi am avut momentele noastre, și noi am avut tensiunile noastre pe care încă le avem și pe care le vom mai avea probabil foarte mulți ani.

Dar asta este frumusețea într-un fel pentru că dacă ne-am înțelege mereu și am fi mereu de acord, toți cu toți, nu ne-am dezvolta, nu am învăța unii de la alții și nu am deveni mai buni”,a povestit Maria Speranța pentru Ego.

„Știi cum e că «așchia nu sare departe de trunchi» și mama are o personalitate și o prezență foarte impunătoare. Și eu sunt undeva, pe acolo, dar așa mai după fusta ei.

Avem discuțiile noastre, ies câteodată din comportamentul nostru, dar cred că sursa, să spun, este de mult comunicarea.

Recomandări STENOGRAME. În pandemia COVID a apărut jobul de mituitor în contractele cu statul

Noi avem impresia că spunem mai multe lucruri decât spunem prin cuvinte și de foarte multe ori mesajul nostru nu ajunge pe partea cealaltă cum ni l-am fi dorit noi. Cred că de acolo apar cele mai multe probleme”, a completat Maria Speranța pentru EGO.ro.

„Niciodată nu ești prea mare pentru gesturi de tandrețe cu părinții tăi. Mereu când am o zi mai rea sau când nu mă simt bine iau telefonul și o sun direct.

Îi spun că am nevoie să-mi facă un ceai, să mă țină un pic de mână, am nevoie să mă mângâie pe cap un pic, să-mi revin, pentru că suntem în cuibul părintesc acolo, este locul de unde am plecat, este legătura cea mai strânsă cea dintre părinte și copil și nu cred că suntem niciodată prea bătrâni ca să arătăm dragoste pe partea asta sau să ne drăgălim”, a mai povestit Maria Speranța pentru sursa citată mai sus.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Reacția unor oameni din Danemarca când au aflat că vorbesc cu un român. Gestul a fost însoțit de un zâmbet

Playtech.ro Secretele Regelui Charles, dezvăluite după încoronare. Are cele mai bizare CERINȚE legate de DORMITOR

Viva.ro Acuzații grave pentru soțul unei vedete de televiziune din România: 'Continuă să abuzeze studente' Cum a reacționat acum soția lui

Observatornews.ro "Am ieşit la poartă, ţipau!". Patru tinere au zburat cu mașina nou-nouță peste un giratoriu din Brăila. Au rupt un gard și au ajuns în curtea unei case

Știrileprotv.ro Prima țară care anunță că susține anexarea ilegală a regiunilor ucrainene de către Putin

FANATIK.RO Câți bani câștigă din înmormântări firma aflată în subordinea Patriarhului Daniel. Afacerea a explodat în pandemie

Orangesport.ro Pink a dat peste un român într-un hotel şi a început o discuţie incredibilă! "Nu înţelegi, aici nu e ca pe scenă". Artista i-a dat o replică neverosimilă

HOROSCOP Horoscop 5 octombrie 2022. Leii pot ajunge la concluzii mai cumsecade legate de anumite asocieri, parteneriate, colaborări de tot felul

PUBLICITATE Molteni&C deschide primul flagship store în România