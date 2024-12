Artista, care tocmai a sărbătorit 30 de ani de la lansarea albumului său iconic „Merry Christmas”, a fost nevoită să anuleze trei concerte din turneul său tradițional de Crăciun. Mariah Carey și-a informat fanii printr-o postare pe rețelele de socializare că a fost diagnosticată cu gripă, ceea ce a determinat anularea concertelor programate la Pittsburgh, Newark și Belmont Park.

„Newark și Belmont, mi-aș dori să am vești mai bune, dar, din păcate, sunt încă bolnavă și trebuie să anulez spectacolele. Sunt cu adevărat devastată și apreciez sprijinul vostru”, a scris vedeta pe X, platforma cunoscută anterior sub numele de Twitter.

Evenimentele erau așteptate de fani

Anunțul a venit la doar câteva zile după ce cântăreața a fost nevoită să renunțe la spectacolul din Pittsburgh, chiar în ziua evenimentului. „Pittsburgh, îmi pare rău să vă spun că am gripă. Mă doare sufletul că trebuie să anulez spectacolul din această seară. Vă iubesc atât de mult”, le-a transmis Mariah Carey fanilor săi.

Cântecul „All I Want for Christmas Is You”, lansat în 1994, continuă să fie unul dintre cele mai ascultate hituri din această perioadă, iar turneul său anual de sărbători este un eveniment așteptat cu nerăbdare de fanii din întreaga lume.

Deși trei dintre concerte au fost anulate, Mariah Carey și-a exprimat dorința de a încheia turneul cu bine. Ultimul spectacol, programat la Barclays Center din Brooklyn, a fost confirmat de cântăreață printr-o postare optimistă pe Instagram.

„Vă mulțumesc că ați făcut din #Christmastime un moment atât de special. Am iubit fiecare secundă petrecută cântând alături de voi și abia aștept să ne vedem în Brooklyn”, a scris artista pe internet.

Publicul a reacționat la video

Fanii și-au exprimat susținerea prin mii de comentarii și mesaje de încurajare, dorindu-i însănătoșire grabnică și sperând să o vadă cât mai curând pe scenă. În momentul în care au văzut pe TikTok clipul în care Mariah Carey se mișcă greu, internauții au reacționat imediat.

„Durere în zona lombară, recunosc simptomele”, „Ținutele ridicole în care stilistul a îmbrăcat-o”, „Merge așa pentru că nu se poate apleca în rochia aia” și „Cred că e puternic sedată. Cu medicamente, oamenii pot deveni «rigizi». Asta explică de ce nu se mai mișcă sau nu mai cântă live”, au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor.

