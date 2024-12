Rihanna, prezentă la spectacol alături de prietenul său Jason Lee, a atras atenția cu o cerință neașteptată, transformând interacțiunea într-o scenă virală. În timpul concertului, Mariah Carey, cunoscută pentru hitul său „All I Want for Christmas Is You”, a mers în public pentru a o saluta pe Rihanna, pe care o ratase inițial în mulțimea de fani.

Momentul a fost capturat de Jason Lee, care a împărtășit clipul pe rețelele sociale, adăugând un comentariu amuzant: „Doar ea ar putea să o facă pe Mariah Carey să se întoarcă”.

Mariah Carey a semnat pe sânul Rihannei

Cu umorul său caracteristic, Rihanna a întrebat-o pe Mariah Carey unde ar trebui să-i scrie autograful: „Ar trebui să semneze pe tricoul meu sau… pe sânul meu?”. În cele din urmă, a ales cea de-a doua variantă, menționând că partenerul său i-a sugerat să facă acest gest îndrăzneț.

Mariah Carey, surprinsă și amuzată, a răspuns întrebării cu un zâmbet larg: „Ce vrei să scriu?”. Replica spontană a Rihannei, „Mariah, ce crezi că ar trebui să scrii?”, a stârnit râsete atât din partea artistei, cât și din partea publicului.

După ce autograful a fost finalizat, Rihanna nu a ratat ocazia să împărtășească momentul cu publicul. Cu entuziasm, ea a luat microfonul și a anunțat: „Mariah Carey mi-a semnat pe sân, oameni buni”. Momentul a fost urmat de exclamații de bucurie și aplauze din partea spectatorilor, iar Rihanna a adăugat cu umor: „Uitați-vă la asta! Te iubesc, Mariah”.

Pentru Mariah Carey, concertul de la Barclays Center a fost o revenire triumfală după ce a fost nevoită să anuleze trei spectacole din cauza unei gripe severe. În ciuda acestui obstacol, cântăreața a oferit un spectacol memorabil, demonstrând încă o dată de ce este supranumită „Regina Crăciunului”.

