Ieri seară, în cursa pentru eliminare din etapa confruntărilor individuale de la „Survivor România” 2022 au intrat Marian Drăgulescu și Ionuț Popa. Cel care a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor a fost fostul gimnast, care a părăsit competiția.

„Cel pentru care a fost ultimul joc, la Survivor România, acesta este concurentul care a întrunit la votul publicului, la numărul de voturi mai mic, este cel pentru care concursul se încheie acum, în această seară este Marian Drăgulescu”, a anunțat Daniel Pavel, prezentatorul „Survivor România”.

Marian Drăgulescu imediat a reacționat. „Mă bucur extrem de mult că am acceptat această provocare, să particip la această competiție, această experiență unică în viața mea, mă bucur foarte mult că am ajuns până în acest punct, îi felicit pe colegii mei și le urez succes în continuare, cel mai bun să câștige, sper să fie de la culoarea roșie. O ușă se închide pentru mine, dar sunt convins că alte uși, cu alte provocări și oportunități se vor deschide. Am trăit experiențe frumoase și unice la Survivor România.

Am trecut prin toate și iată că am ajuns în ultima etapă a competiției. Îmi este foarte dor de casă, de cei dragi, mă gândesc cu bucurie că a sosit momentul să mă întorc acasă. Sunt recunoscător pentru cei care au fost alături de mine, s-au bucurat împreună cu mine”, a declarat Marian Drăgulescu după eliminare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

El și-a luat la revedere de la toți colegii lui, și de la băieți, dar și de la fete. Singura Faimoasă care a mai rămas la „Survivor” e Elena Chiriac, care a și câștigat individualele, a reușit să îi bată pe Ionuț Popa, Alex Delea și Blaze.

„Ce fericire e în sufletul meu în momentul ăsta… am bătut cei mai buni trei băieți de la Războinici. Ei încă se luptă să accepte că au pierdut în fața mea. Mă bucur pentru imunitate”, a spus Elena, după ce s-a luptat cu adversarii săi.

