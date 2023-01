Marian Drăgulescu, care nu mai e gimnast, ci profesor de gimnastică, se concentrează la cariera lui, dar și la viața personală. Simona Corina îi e alături, fostul gimnast și iubita deja locuiesc împreună, recent s-au mutat la o casă care are și curte.

În emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV, Drăgulescu a fost întrebat unde își ține medaliile și așa s-a aflat de noua lui locuință. „Unde îți ții medaliile? Ai o cameră specială?”, l-a întrebat Shurubel.

Marian Drăgulescu a făcut apoi dezvăluirile: „Acasă! Am avut o cameră specială că eu m-am tot mutat și în sfârșit ne-am mutat la o casă, la curte și încă nu am făcut așa, o cameră specială pentru trofee, momentan sunt în genți, așteptăm să facem și acea cameră pentru trofee. Nu a fost o prioritate până acum, dar va fi”, a spus el în direct la Pro TV.

Prezentatorul a fost curios să afle și care e cel mai important trofeu obținut de fostul gimnast. „Pentru toate medaliile am muncit la fel de mult, dar cea mai dragă medalie este cea cucerită în România, la Campionatul European de la Cluj, în 2017, unde am avut în tribună peste 6.000 de români care au cântat inmul la fața locului, împreună cu mine.

A fost un moment emoționant, având în vedere că majoritatea competițiilor se țin în afara țării. Aveam și 37 de ani, o vârstă înaintată, nu mă mai așteptam să îi bat pe cei tineri”, a mai spus el.

Recomandări Iohannis și Zelenski și-au informat în mod diferit cetățenii. Ucraina are ca politică „să sară” din rezumatele oficiale problemele delicate ridicate de România

După ce a făcut dezvăluiri despre carieră, Marian Drăgulescu a fost supus de Shurubel la un quiz despre viața lui personală. L-a întrebat care este cel mai greu exercițiu de făcut în cuplu: „Nu știu, ne completăm foarte bine. Probabil când trebuie să îi fac masaj, dar nu am foarte multă energie”, a spus antrenorul de gimnastică, conform protv.ro.

Referitor la planurile pentru 2023, Marian Drăgulescu a adus în discuție relația pe care o are cu partenera lui de viață și a menționat că își dorește ca anul acesta să își oficializeze povestea de dragoste.

„Ne dorim un bebeluș! Ne plac copiii, lucrăm cu copiii, lucrăm la un copil. Ne dorim sănătate, ne dorim să oficializăm relația…”, a mai declarat el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări Lecțiile lui 2022 sunt, de fapt, previziunile pe 2023: Ne așteaptă un fel de ani 80, cu austeritate economică și pericolul unui stat polițienesc

Povestea de iubire dintre Marian Drăgulescu și Simona

Marian Drăgulescu e într-o relație cu Simona, de profesie inginer. Cei doi nu sunt căsătoriți, dar acum ceva vreme dezvăluiau că au planuri de nuntă. „Ne dorim copii. Bineînţeles că vrem să fim un cuplu şi din punct de vedere legal, să ne căsătorim. Le luăm uşor, nu ne grăbeşte nimeni, nu ne aleargă nimeni. Important este că noi ne simţim bine.

Viaţa e frumoasă şi merită trăită. Cred că sportul te învaţă foarte bine acest lucru. Am avut şi multe ratări, dar am trecut peste. Întotdeauna am încercat să-nvăţ din lucrurile pe care le-am greşit şi să îmbunătăţesc pe viitor”, a mărturisit Marian Drăgulescu la PRO TV.

Relația sportivului e stabilă, așa că Marian Drăgulescu a dus-o pe iubită la ziua fostei lui soții. Larisa Drăgulescu a împlinit 37 de ani acum ceva vreme și cu această ocazie a dat o petrecere la care i-a avut drept invitați și pe Marian, și pe Simona. Cei trei au făcut chiar și o poză împreună, semn că se înțeleg foarte bine.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Milionar cunoscut, ajuns falit la 39 de ani, prins când vindea casete de adulți cu celebra lui soție. Acum autoritățile au mai descoperit ceva

Playtech.ro ȘOC! Pensia pe care o lua actorul Mitică Popescu după o viață pe scenă. Suma este ULUITOARE

Viva.ro S-a aflat adevărata cauză a morții lui Mitică Popescu. Familia actorului a spus acum ce s-a întâmplat, de fapt

Observatornews.ro Un șofer de 19 ani a zburat cu BMW-ul pe acoperișul unei case, în Alba. "Doamne ferește! Uite unde o ajuns motorul!"

Știrileprotv.ro „Pielea îmi putrezea și oasele îmi erau vizibile”. Mărturiile unei femei care a plutit în derivă pe ocean 5 săptămâni

FANATIK.RO Serialul de pe Netflix care a înnebunit lumea și face deja istorie. E pe primul loc în top și în România

Orangesport.ro Gigi Becali a fost trimis în judecată! Imaginea din momentul în care a săvârşit fapta care se pedepseşte inclusiv cu până la trei ani de închisoare | FOTO

HOROSCOP Horoscop 5 ianuarie 2023. Berbecii sunt cuprinși de o formă ciudată de entuziasm care are la bază o doză periculos de mare de lăcomie

PUBLICITATE Proiecte de cercetare și inovație susținute de medici români de excepție