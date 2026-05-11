Dacă prima dată era eliminat de Andreea Muntean, de această dată Marian Godină a ajuns la duel cu Gabi Tamaș. Iar acesta din urmă a avut câștig de cauză și continuă mai departe în competiție de la Antena 1.

„Sunteți cu toții foarte tari, mai ales fetele, ce reușiți să faceți aici. Sunteți foarte puternice. Țin la toți, m-am atașat. Pot să zic că vă iubesc, oarecum. Nu mă doare, mă bucur pentru ei și spun sincer. Simt prin ei bucuria pe care au simțit-o. La orez sau la mâncare poate aș putea să mă oftic vreodată”, a spus Marian Godină după ce a fost eliminat de la Survivor România 2026.

„Marian e modest puțin. Are o minte de fier”, a spus Gabi Tamaș după duel.

Din câte se pare, Marian Godină a revenit în România mult mai bogat decât a plecat. El a ajuns în Republica Dominicană în cea de-a patra săptămână, astfel a petrecut 15 săptămâni la Survivor România 2026, ținând cont că show-l a trecut acum de a 18-a săptămână.

Pentru fiecare stage pe care l-a trăit în show-ul de la Antena 1, fostul concurent din echipa Faimoșilor ar fi fost remunerat cu o sumă cuprinsă între 2.000 și 2.500 de euro.

Astfel, pentru cele 15 săptămâni petrecute la Survivor România 2026, Marian Godină ar fi primit între 30.000 și 37.500 de euro de la Antena 1. Iar pe lângă acești bani se mai adaugă și o sumă care i-a ajuns în cont în momentul în care a semnat contractul cu show-ul de supraviețuire.

„Când am venit, chiar era o necunoscută pentru mine să vin aici, însă trebuie să spun că nu mă așteptam să ajung atât de departe. Un prim obiectiv pe care mi l-am setat este unificarea, obiectiv pe care mi l-am îndeplinit. Sunt foarte mândru de mine că am reușit să ajung până aici. În același timp mă declar foarte fericit. Îmi lipsea acea experiență de comunicare pe care n-am câștigat-o niciodată, dar pe care iată că vine la mine în pachet complet, pentru că începând din această seară voi avea comunicare nelimitată cu familia mea”, mai spus Marian Godină după ce a fost eliminat de la Survivor România 2026.

