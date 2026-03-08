Tensiuni uriașe la Survivor. Marian Godină și Patricia Vizitiu, conflict aprins în tribul Faimoșilor

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Patricia Vizitiu nu a mai suportat și a izbucnit

Conflictul a avut loc la scurt timp după jocul de imunitate, moment în care tensiunile acumulate în tabără au ieșit la suprafață. Patricia Vizitiu a spus că este deranjată de ceva timp de atitudinea lui Marian Godină și a decis să își spună punctul de vedere fără menajamente.

Fosta handbalistă a susținut că polițistul are un comportament nepotrivit față de colegii săi și că nu reușește să facă diferența între stilul autoritar de la locul de muncă și atmosfera din competiție.

Vizibil iritată, Patricia a spus că anumite gesturi și remarci ale colegului ei au depășit limitele și că situația devenise deja greu de tolerat în trib. „A prins cam mult glas pentru punctele pe care le aduce. În schimb, plângerile sunt foarte mari. Eu nu am de gând să intru în polemică cu acest om, care nu știe să își controleze nervii și să facă deosebirea între coleg, femeie, și ușă. Atât am să spun. Are același comportament cum e în domeniul lui. (…) Are niște ieșiri mai neortodoxe”, a declarat Patricia Vizitiu, la Survivor.

Marian Godină a răspuns cu acuzații dure

La rândul său, Marian Godină nu a rămas fără reacție și a explicat că tensiunile din tabără sunt alimentate de condițiile grele în care trăiesc concurenții. Acesta a spus că foamea, oboseala și presiunea competiției își spun cuvântul asupra tuturor și că unele reacții sunt inevitabile în astfel de situații.

Totuși, Godină a lansat și o acuzație dură la adresa colegei sale, susținând că reacția acesteia nu ar avea legătură doar cu comportamentul lui, ci și cu sevrajul provocat de lipsa alcoolului și a tutunului.

„Nu aveam de gând să spun ce urmează să spun, dar m-a provocat. Plângerile mele cele mai dese, pe care mi le-a reproșat Patricia de când am venit aici, au fost cele legate de foame. Nu știu dacă ea știe, dar foamea este un sentiment normal, natural, fiziologic, pe care orice om în deficit caloric îl simte. În schimb, domnișoara Patricia este o persoană care se află în sevraj din cauza a două lucruri care îi lipsesc enorm: îi lipsește tutunul și îi lipsește alcoolul”, a spus și Marian Godină.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE