Marilena Cuciurean de la Războinici a fost descalificată din competiția „Survivor România 2021”. „Nu mai pot și nu mai vreau”

„Mai devreme erai o figură extrem de compusă, care anunța trăiri intense. Ce se întâmplă?”, a întrebat Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii, Survivor României.

„Vreau să fiu sinceră, exact cum am făcut-o și până acum. În fiecare zi, de două săptămâni, nu mă mai regăsesc. nu mai pot să ies dintr-o stare în care am intrat foarte adânc și îmi vine să plâng încontinuu.

Este foarte greu ce trăiesc eu în momentul de față aici și psihic am decăzut foarte mult. Ieșirea pe care am avut-o la consiliu, în loc să fiu bucuroasă, nu am putut să mă bucur de acel premiu, să spun așa, pentru că eu nu mai vreau să mai continui.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Nu mai pot să continui psihic și nu mă mai motivează absolut nimic și îmi pare enorm de rău pentru echipa mea, pentru că în ultimul rând eu chiar i-am tras în jos. Am simțit în ultimele zile că sunt acea verigă negativă și mă simt extrem de vinovată.

Legat de cei de acasă, le mulțumesc că m-au susținut, doar că i-am dezamăgit. Eu nu mai pot să continui, simt că nu mai pot efectiv.

Nu mă mai țin picioarele, îmi amorțesc. În fiecare zi mă trezesc plângând și pot confirma și colegii. Nu mai pot! Vreau să îmi cer scuze că i-am dezamăgit și le mulțumesc că m-au susținut, dar și aici, și acasă voi face ceea ce simt.

E foarte important să fii sincer cu tine în interior. Am trăit cele mai intense clipe aici. Nu am mai trăit așa ceva niciodată și m-a făcut să depășesc anumite limite.

Mă credeam o persoană mult mai tare, dar am descoperit că am un psihic foarte slab. Nu îmi este rușine să ridic mâna și să spun că nu mai pot. Nu îmi este rușine.

Deși sunt o luptătoare și asta am vrut să dau dovadă tot timpul. În primele săptămâni am dat totul și cred că rezervele mele s-au terminat. Nu mai pot și nu mai vreau”, a spus Marilena în cadrul emisiunii de la Kanal D.

Citeşte şi:

O româncă a născut în Spania și și-a înregistrat fiul pe numele altei femei. Povestea copilului căruia de 9 ani autoritățile nu reușesc să-i schimbe mama în acte

Efectele vaccinării anti-COVID în rândul pacienților care fac dializă la Iași. Medic nefrolog: „Apare o imunitate de grup”

Primele sancțiuni după controlul de la Constanța. ISU Constanța a raportat că autoscara a ajuns la incendiu la ora la care nici nu părăsise baza

PARTENERI - GSP.RO Ultima campioană mondială a gimnasticii românești, neașteptat din ce face bani acum. Are o mică afacere

Playtech.ro Asistent medical, MORT la scurt timp după ce și-a făcut vaccinul anti-Covid-19. Ce le-a spus colegilor înainte de imunizare

Observatornews.ro Femeie din Mureş, prinsă în timp ce transporta într-un tomberon, spre pădure, iubitul mort al fiicei sale. Bărbatul fusese ucis cu un topor

HOROSCOP Horoscop 19 februarie 2021. Peștii s-ar putea să-și iasă din fire până la urmă, la propriu sau la figurat

Știrileprotv.ro Probleme mari cu cărţile de identitate ale românilor. De ce e mai bine să păstrezi buletinul expirat

Telekomsport Decesul care a încremenit ţara! Cântăreaţa, găsită spânzurată, la câteva zile după un mesaj misterios: "Dacă mi se întâmplă ceva, ştiţi"

PUBLICITATE Ariul. Cosmetice coreene premiate, inspirate de natură (Publicitate)