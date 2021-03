Marilena, fosta concurentă de la „Survivor România”, a spus cine crede că va câștiga competiția. „E o persoană care își dorește cu adevărat”

Marilena Cuciurean a fost sinceră și a dezvăluit că ea îl vede pe Albert marele câștigător de la „Survivor România”. De asemenea, și pe Marius Crăciun îl vede printre finaliști.

Surpriza vine abia acum, iată ce dezvăluiri a făcut despre Elena Marin, cea care i-a fost adversară în concurs.

„Mi-aș dori să câștige Albert, nu pentru că îmi este prieten, ci pentru că este o persoană care chiar își dorește cu adevărat să câștige. Cred că sunt șanse să fie un câștigător și de la Faimoși, băieții sunt buni, dar și Elena Marin este o luptătoare. Și Marius Crăciun, concurentul cel nou are șanse.”, a declarat Marilena conform click.ro.

Marilena a fost eliminată din competiția „Survivor România”

În ediția din 18 februarie, la „Survivor România” s-a luat o decizie radicală, iar anunțul a fost făcut de prezentatorul emisiunii. După ce Alexandra Stan a părăsit competiția, la sfatul medicului, Marilena Cuciurean a decis și ea să se retragă din Republica Dominicană, drept urmare a fost descalificată.

„Mai devreme erai o figură extrem de compusă, care anunța trăiri intense. Ce se întâmplă?”, a întrebat Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii, Survivor României.

„Vreau să fiu sinceră, exact cum am făcut-o și până acum. În fiecare zi, de două săptămâni, nu mă mai regăsesc. Nu mai pot să ies dintr-o stare în care am intrat foarte adânc și îmi vine să plâng încontinuu. Este foarte greu ce trăiesc eu în momentul de față aici și psihic am decăzut foarte mult. Ieșirea pe care am avut-o la consiliu, în loc să fiu bucuroasă, nu am putut să mă bucur de acel premiu, să spun așa, pentru că eu nu mai vreau să mai continui.”

Citeşte şi:

O nouă zi cu peste 6.500 de infectări cu COVID. 116 oameni au murit, în vreme ce numărul pacienților internați la ATI a crescut

Circulaţia metrourilor, blocată din cauza protestului spontan al sindicaliștilor. Ministrul Transporturilor anunță că a depus plângere penală la DNA împotriva celor responsabili

Ceartă în toată regula între liderii UE pe tema accesului la vaccinurile COVID, într-un tensionat summit virtual

PARTENERI - GSP.RO Cristian Geambașu, despre gestul lui Ianis Hagi de la gol: „Ce a fost asta, stimați telespectatori? Ne-a servit o lecție?”

Playtech.ro Fiul Corneliei Catanga, primele declarații despre moartea acesteia. Ce s-a întâmplat dimineață, de fapt, cu mama lui EXCLUSIV

Observatornews.ro Cornelia Catanga nu a vrut să meargă la spital. Echipajul de pe ambulanță a încercat aproape două ore să o convingă

HOROSCOP Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 27 martie – 2 aprilie 2021. Lună Plină în Balanță | VIDEO URANISSIMA

Știrileprotv.ro VIDEO. Ce ascundea în gură un şofer oprit în trafic de poliţişti. Imaginile fac înconjurul lumii

Telekomsport Dramatic! O campioană a României a fost violată cu bestialitate. Teroarea nu s-a terminat aici. Ce a făcut agresorul

PUBLICITATE Fă testul și află cu ce personaj din seriale semeni. Avem și premii (Publicitate)