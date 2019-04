Ce tradiții respecți de Înviere?

În ultima vreme, Învierea m-a prins mereu prin vizite. Așa că..am scăpat de pregătiri! Dar mi-am lăsat mereu casă în curătenie deplină și m-am asigurat întotdeauna că acasă mă asteaptă un ccozonac! Așa că tradițiile le respect…că musafir! Adică ciocnesc ouă vopsite de alții, mă înfrupt din miei tăiati de alții și din cozonaci frămantati de alții, dar încerc să fac propriile fapte bune, că așa e bine, de Paști, nu-inasa?

Vei încondeia ouă alături de fiul tău?

Episodul ăsta a trecut demult. Am pictat ceva ouă, prin copilăriile copiilor mei (prea mult spus ”incondeiat”), și țin minte că, la primul nostru contact cu Bucovina, pe când Victoraș avea vreo 5 ani, l-am dus la un curs de încondeiat ouă, ținut de o specialistă recunoscută din zonă. Puștiul a fost fascinat și țin minte că după aceea, multă vreme, indiferent de perioadă anului în care ne aflăm, cum cumpăram ouă de la supermarket, Victoraș tăbăra pe ele și nu se lăsa, pană nu le picta pe toate!

Iepurașul a pregătit cadouri? Mergi la biserică alături de familie în noaptea de Înviere?

Daaaa! Orice se poate spune despre iepurașul Almăsan, numai că e zgârcit-NU! Cea mai mare bucurie a oricăror sărbatori este , pentru mine, alegerea cadourilor. Lista mea este luuuungă, cât o zi de post, cuprinde copii, părinti, frați, rude, prieteni, colegi, se adună câte 20-30 de ”destinatari”, cărora le aleg cu grijă- niciodată, de complezenţă -darurile. Încerc să-i ”ating” acolo unde-i doare mai mult și să le cumpăr cadouri care să fiu sigură că nu vor deveni, a două zi, cadouri din partea lor pentru alții. Legat de biserică, am fost la vreo două-trei Învieri, în toată viață mea. Mărturisesc, cu rușine, că sunt o persoană extrem de diurnă, iar nopțile mele încep foarte devreme. Revelionul este proba de foc a fiecărui an, așa că mă consider o învingătoare, dacă nu adorm înainte de a ciocni, la miezul nopții.. Din acest punct de vedere, spectacolul Învierii îl văd a două zi, la televizor, însă mă bucur când cineva drag ia lumină și aduce și în casă mea.

Vei petrece sărbătorile acasă sau ai planuri de vacanță?

Voi merge la Gornovita, un sat din Mehedinți, unde, infiptă într-un vârf de munte, se află casă părintească a lui Georgică. Acolo, o mamă minunată și o soră de o hărnicie nepămanteană mă asteaptă cu drag, pentru a mă răsfăta cum știu ele mai bine. Voi avea așadar un Paște că la carte (acolo se respectă tradițiile, nu glumă!) și sper să fiu lăsată să mă implic măcar la spălatul vaselor, pentru a merită bunătătile din care mă voi înfruptă!

Vei pregăti mâncăruri tradiționale? Ce nu-ți lipsește de pe masă de Paște?

De obicei, când sunt acasă, pregătesc cam tot ce se pregăteste, dar cot la cot cu mama. Mama face niște cozonaci delicioși, iar mireasmă lor mă însoțește, încă din copilărie, oriunde aș merge! Anul acesta, făcand Paștele ”în deplasare”, am scăpat de bucătăreală! Voi fi doar ”devorator de bunătăti”! Desigur, va fi destul de greu să împac vegetarianul din mine cu belșugul pe care-l anticipez, însă…nesemnând niciun contract cu nimeni, legat de obligativitatea mea de a mă hrăni doar cu frunze, cred că nu se supără nimeni dacă voi ”călca stramb”.

Citește și

Procurorul sinucigaș era cercetat în cazul Ghiță – Kovesi! Redactase comunicatul în care Parchetul nega banii lui Ghiță pentru aducerea fugarului Popa, lucru acuzat de Secția pentru anchetarea magistraților

Citește mai multe despre Marina Almășan, Paște și tradiții pe Libertatea.