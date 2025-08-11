„Ceea ce țin eu în mână nu este un telefon mobil, ci un dispozitiv de protecție. Mi-a fost alături un an întreg, împreună cu cei de la Secția 1 Poliție, în grija cărora m-a predat Justiția Română, la care, din disperare, am apelat”, își începe Marina Almășan mesajul pe rețelele de socializare.

Prezentatoarea TV s-a sfătuit cu avocatul ei și au decis împreună că nu vor mai face momentan o cerere de prelungire pentru ordinul de protecție. „Astăzi, la întoarcerea mea din depărtări, unul dintre primele puncte de pe ordinea de zi a fost predarea dispozitivului: pe 3 august, ordinul de protecție și-a încetat valabilitatea, în speranța că cei vizați de el au înțeles ceva din toată povestea aceasta urâtă. M-am sfătuit cu avocatul meu, strălucitul Cuculis Adrian Călin, și am decis ca, deocamdată, să nu facem cerere de prelungire, chiar dacă avem câteva elemente consemnate de Poliție, care ar fi putut pune pe gânduri Instanța.

Dar, la fel cum mi-a fost tare greu să apelez, acum un an, la această formă de protecție (a se înțelege, pentru toți: legea îți oferă protecție nu neapărat pentru agresiune fizică, ci și pentru hărțuire psihică – și asta numai pe bază de probe solide!), mi-ar fi fost greu, de această dată, să solicit prelungirea sa. Eu nu sunt și nu am fost niciodată un om răzbunător; nu vreau decât liniște pentru familia mea și pentru proiectele frumoase pe care le am în continuare.”

Marina Almășan despre mesajul lui Georgică Cornu

Marina Almășan a vorbit și despre mesajul pe care Georgică Cornu l-a transmis după ce ordinul de protecție a expirat. Vedeta TVR mărturisește că a uimit-o reacția lui.

„Din 4 august am intrat, sper eu, în normalitate. Deși prima reacție venită de la cel numit de Ordin „agresor” a fost una publică, încă din a doua zi, încărcată de ură și promisiuni de răzbunare, maturitatea experienței de viață m-a făcut să nu ripostez. Am găsit chiar circumstanțe atenuante: emoția „eliberării” poate genera astfel de „răbufniri” și manifestări insuficient gândite.

Eu chiar sper în reintrarea în normalitate și, mai ales, îmi doresc ca toți bărbații din lume să înțeleagă că o femeie, dacă spune NU, e NU! Și dacă spune GATA, e GATA! Și că șase ani de încercări disperate de separare, însoțite de implorări și amenințări (toate dovedibile „negru pe alb”), nu înseamnă nicidecum „o femeie te lasă deodată” și, mai mult – ce baliverne! – atunci când „ți s-au terminat banii”. Câțiva ar putea, poate, să creadă astfel de lamentări, dar cei mai mulți își pun, cu siguranță, întrebarea: „Bine, dar dacă te-ai convins de caracterul ‘jegos al acelei femei, de ce, Doamne, te-ai ținut scai de ea atâția ani și n-ai dat-o naibii demult?!?”.

Bref. Așa cum, de mult, mi-am dorit o despărțire pașnică și m-am trezit cu un adevărat circ mediatic (promis mie, de altfel, ani în șir!), tot așa îndrăznesc să îmi mai doresc, încă o dată, o continuare pașnică a celor două vieți paralele – așa cum paralele au fost, de fapt, în toți acești ani. Avându-l alături pe Adrian Cuculis, voi duce toate războaiele la care voi fi provocată (cadourile dintr-o relație trebuie recuperate, nu-i așa?…) și nu-mi doresc decât ca, din toată povestea asta, să aibă de învățat multe alte femei: odată, că în momente de derută emoțională (cum a fost, în cazul meu, trădarea venită din partea omului iubit), oamenii sunt predispuși să facă alegeri greșite; apoi, că greșelile trebuie îndreptate la timp, iar compromisul nu trebuie prelungit (nici măcar din milă) și, mai ales, că NICIUN BĂRBAT, NICIODATĂ, ÎN NUMELE NICIUNUI SENTIMENT (adevărat sau închipuit), NU ARE VOIE SĂ UMILEASCĂ O FEMEIE ȘI SĂ O ABUZEZE – NICI EMOȚIONAL, NICI, Doamne ferește, FIZIC!”

