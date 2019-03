Concurenții au concurat în jocul pentru hotel. Mario Fresh trebuie să facă câteva investigații medicale pentru a afla un verdict clar.

„Da, astăzi nu voi putea concura. Va trebui să merg să fac niște investigații la spital, după joc. Nici nu știu. Nu prea am simțit durerea asta până acum. Când am fost pe traseu la eliminarea băieților am putut să intru doar o dată, am simțit niște înțepături în partea dreaptă a piciorului. Costin a venit cu sfaturile pentru că a avut probleme de genul în trecut și mi-a spus că pot apărea rupturi musculare”, a spus Mario Fresh, care recent s-a autopropus la duel.

