„Cât 10” este despre dragostea care oferă echilibru, siguranță și dorința de a construi un viitor împreună. Versurile transmit emoția unei iubiri autentice, în care promisiunile sunt simple, dar puternice, iar sentimentul crește natural, fără exagerări.

Colaborarea dintre Mario Fresh și Theo Rose evidențiază o chimie aparte, vocile celor doi armonizându-se perfect și completându-se într-un mod firesc, sensibil. Rezultatul este o piesă caldă, cu o emoție sinceră, care pune în valoare experiența și maturitatea artistică a celor doi.

Piesa a fost scrisă de Mario, Theo Rose și Lazy Ed. Producția a fost realizată de Vlad Măzărel.

„Colaborarea cu Theo Rose a fost un moment special pentru mine. Ne știm de când eram copii, încă de pe vremea în care participam la festivaluri de muzică, așa că această reîntâlnire și posibilitatea de a colabora acum, ca artiști, are o încărcătură aparte. Întotdeauna am respectat talentul și energia ei, iar atunci când ne-am întâlnit în studio, a fost ca și cum piesa ne-ar fi legat deja.

«Cât 10» vorbește despre iubirea sinceră pe care am vrut să o simțiți fiecare dintre voi, iar noi am pus în scris stările și emoțiile noastre în această piesă. Sperăm să vă placă”, a spus Mario Fesh.

Cine este Mario Fresh

Cântăreț și compozitor, Mario Fresh a colaborat de-a lungul timpului cu nume mari precum Mohamed Ramadan, Smiley și Andra. El și-a început cariera devreme, participând la competiții vocale și emisiuni precum „Românii au talent”.

A cucerit publicul în anul 2014 cu single-ul „Am rămas cu gândul la tine”, featuring Alex Velea, considerat debutul său oficial. Iar de atunci a lansat hituri precum „Solo”, „Brațe străine” (featuring Andra), „Caliente” și „Săracă inima mea”.

În anul 2022, piesa „Necesar”, featuring Renvtø, a strâns peste 80 de milioane de stream-uri și a fost numărul 1 în topurile românești timp de peste șase luni, generând provocări de dans pe rețelele sociale. La nivel internațional, „Necesar” a fost numărul 1 în zece țări și a intrat în 114 topuri globale. Printre melodiile lansate de Mario Fresh se mai regăsesc „Umbre” (featuring Connect-R) și „Inimă stai” (featuring Renvtø și Johny Romano).

Un an mai târziu, artistul a lansat „Ai fost”, alături de Alina Eremia, care a ajuns rapid numărul 1 pe YouTube și cea mai ascultată piesă a anului, dar și „Necessaire”, featuring Mohamed Ramadan. În 2024, Mario Fresh a lansat EP-ul „red.”, mult așteptata piesă „Brokoto”, featuring Renvtø, dar și „Nu plânge”, care a ajuns până în topul celor mai difuzate piese de la radio.

În anul 2025, artistul și-a încântat fanii cu piese precum „Gloria”, „Ultima” sau „Low”, dar și cu concertul special, „Fantastic”, singurul concert ladies only din România. Mai mult decât atât, el a continuat seria de colaborări de succes cu Lazy Ed: „Îmi place când” a stat 14 săptămâni în top 10 cele mai difuzate piese la radio, ajungând până pe locul 1. A urmat apoi „AiAiAi” și „Mhm Aha”.

Recent, artistul a lansat piese precum „Zece”, în colaborare Calinacho, „Oh baby”, alături de Nixo, „Ai grijă de viața ta” și „Balans”, alături de Lazy Ed.

Cine este Theo Rose

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate și versatile artiste din România, cucerind publicul prin vocea sa puternică, talentul remarcabil și prezența carismatică. Stăpânește cu ușurință diferite stiluri muzicale, de la lăutărească și balcanică până la jazz și pop, aducând mereu un plus de originalitate în muzica sa.

Piese precum „Nu mă duc la club”, „Noaptea ne fură iubiri” și „A venit poliția” s-au bucurat de un succes răsunător, dominând topurile muzicale și strângând milioane de vizualizări. Theo Rose s-a remarcat și prin colaborări de impact, lansând hituri alături de Irina Rimes, Smiley, Mira și Ian, demonstrând astfel o versatilitate muzicală de excepție.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Anul 2025 a adus o serie de lansări de succes pentru Theo Rose, printre care colaborarea cu Andrei Bănuță pentru „Cine, cine”, piesa „Dragoste nouă” și „M-au răpit extratereștrii” (din Buzz House The Movie 2), melodii care au intrat rapid în trending-ul YouTube și au ocupat primele poziții. Tot în această perioadă, artista a lansat „Meritai ceva mai bun”, alături de alter egoul său, Leo de la Izvoare, „Casă de nebuni”, împreună cu Lazy Ed, dar și cele mai recente piese: „La mulți ani”, alături de Alessandra, Andrei Bănuță, Adi Istrate și Domino, și „Vasilache”, în colaborare cu Raluca Radu și David Ciente.

Proiectul „Pe Vechi”, început în anul 2024, a marcat o etapă specială în parcursul artistic al lui Theo Rose. Dedicat muzicii interbelice, proiectul a avut un succes impresionant încă de la debut, iar turneul omonim a continuat în 2025, oferind fanilor multiple seri spectaculoase la Sala Palatului, precum și concerte în întreaga țară. În plus, artista a lansat și primul său documentar, „Theo Rose: Pe vechi. O călătorie în timp”, o incursiune emoționantă în universul muzicii interbelice și în culisele spectacolului său live, disponibil pe VOYO.

Dincolo de muzică, Theo Rose și-a construit un parcurs remarcabil și în televiziune și actorie. Este antrenor la Vocea României, alături de Horia Brenciu, iar talentul ei actoricesc a fost remarcat în serialul „Clanul”. Cu fiecare proiect, artista își consolidează imaginea unei interprete complete, capabile să impresioneze atât pe scenă, cât și pe micul ecran.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE