Marius Avram, fost concurent la „Insula Iubirii”, a rupt tăcerea și a făcut primele declarații după ce Oana Monea a susținut recent că ei doi ar mai păstra legătura. Supărat de afirmațiile „ispitei supreme”, Marius a ieșit la atac și a ținut să clarifice situația.

„Am mai vorbit cu ea doar până de Paște, apoi pauză! Ultimul mesaj a fost pe 26 august, când ea mi-a dat mesaj, să vadă cum sunt, ce fac. M-a deranjat să spună că am păstrat legătura. Ea mi-a zis să o sun cinci minute. Ce e asta?! Nu ținem legătura!

Face asta pentru notorietate! Nu și-a atins scopul după Insulă. N-am idee ce e în capul ei!”, a declarat Marius, pentru CANCAN.RO.

În timpul show-ului, relația dintre Marius și Maria a fost greu încercată. El a cedat tentației și a avut mai multe momente de apropiere cu Oana, inclusiv săruturi difuzate la televizor, în timp ce soția lui îi făcea declarații siropoase ispitei Cătălin. Mai mult, la „dream date”, Maria a cedat și ea tentației și s-a sărutat cu ispita, imaginile fiind difuzate în fața întregii țări.

Oana Monea si Marius Avram 9Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13
Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian. Forțele NATO au ajutat la doborârea lor / Varșovia ar putea invoca articolul 4 din Tratatul NATO
Recomandări
Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian. Forțele NATO au ajutat la doborârea lor / Varșovia ar putea invoca articolul 4 din Tratatul NATO

Oana Monea l-a sunat plângând pe Marius Avram

După revenirea în România, Marius s-a mai întâlnit cu Oana atât în Constanța, cât și în Craiova, însă relația lor s-a încheiat brusc, printr-un mesaj.

„Am ajuns la București cu avionul mai devreme, i-am zis Mariei că plec la Craiova, dar, de fapt, nu am mai ajuns la Craiova, ci am plecat la Oana, la Constanța. Am fost la sora ei să luam mașina, am cunoscut-o câteva minute, apoi am plecat la ea acasă. Am stat în seara aia la ea și încă o zi, apoi am mers la Craiova, unde am stat la hotel, nicidecum la mine acasă! Asta a fost toată aventura la Craiova.

După Craiova, am mai stat câteva săptămâni în România până să mă reîntorc în Anglia. Maria era deja acolo. Când m-am reîntors și eu acolo, am stat la fratele meu. Mai vorbeam cu Maria, mai vorbeam cu Oana… Eram distrus psihic.

Înainte cu o zi să revin în România, i-am dat un mesaj Oanei în care i-am zis că nu vreau să mai continuăm. A doua zi m-a sunat plângând, să mă întrebe de ce am luat decizia aceasta, am vorbit vreo 20 de minute pe cameră”, a explicat Marius.

Marius Avram a fost afectat când și-a văzut soția alături de Cătălin

În ciuda greșelilor făcute de amândoi în Thailanda, Marius și Maria au ales să își mai acorde o șansă și, în prezent, sunt împreună. „Cu Maria sunt bine. Încercăm să ne reparăm unul pe celălalt. Eu am trecut cu greu peste faza cu Cătălin… Eu cred că e 50-50 ce am făcut amândoi în emisiune. Poate mă mint pe mine, dar eu așa consider… Fiecare individ e unic”, a încheiat Marius

Primele drone ale Rusiei doborâte de NATO în spațiul aerian al unei țări membre
Recomandări
Primele drone ale Rusiei doborâte de NATO în spațiul aerian al unei țări membre

Astfel, fostul concurent clarifică lucrurile: trecutul rămâne în urmă, iar el își concentrează atenția doar pe familia lui.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Dreptate pentru Andrei! Un student olimpic a fost ucis cu maşina de un polițist băut, care e cercetat în libertate, într-o anchetă ce bate pasul pe loc de 9 luni
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ea este soția ministrului Educației, Daniel David. Au o avere considerabilă și mulți s-au întrebat cu ce se ocupă. Acum s-a aflat tot despre Oana David
Viva.ro
Ea este soția ministrului Educației, Daniel David. Au o avere considerabilă și mulți s-au întrebat cu ce se ocupă. Acum s-a aflat tot despre Oana David
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina fostului președinte Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina fostului președinte Traian Băsescu / FOTO
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
Elle.ro
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
gsp
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
GSP.RO
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.RO
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
Ultima oră! Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit, iar el are o nouă iubită de nici 30 de ani. Detalii incredibile au ieșit la iveală
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit, iar el are o nouă iubită de nici 30 de ani. Detalii incredibile au ieșit la iveală
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Putin mizează pe relația cu Trump pentru a anihila o eventuală reacție militară a NATO, după doborârea dronelor rusești din Polonia, spune Naumescu
Știri România 11:44
Putin mizează pe relația cu Trump pentru a anihila o eventuală reacție militară a NATO, după doborârea dronelor rusești din Polonia, spune Naumescu
Marius Dragu, păgubit în dosarul Nordis: „Autoritățile tergiversează dosarul, atât pe latura penală, cât și pe cea civilă. Vom trimite petiții la Președinție și 11 ambasade și vom face greva foamei la DIICOT” 
Exclusiv
Știri România 10:30
Marius Dragu, păgubit în dosarul Nordis: „Autoritățile tergiversează dosarul, atât pe latura penală, cât și pe cea civilă. Vom trimite petiții la Președinție și 11 ambasade și vom face greva foamei la DIICOT” 
Parteneri
Dronele rusești din Polonia, mesajul lui Putin pentru Nawrocki. Valentin Naumescu: „A primit o avertizare rusească?”
Adevarul.ro
Dronele rusești din Polonia, mesajul lui Putin pentru Nawrocki. Valentin Naumescu: „A primit o avertizare rusească?”
Louis Munteanu, la FCSB?! Gigi Becali a aruncat bomba: „Un milimetru! Nu mă întreba de preț!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Louis Munteanu, la FCSB?! Gigi Becali a aruncat bomba: „Un milimetru! Nu mă întreba de preț!”. Exclusiv

Monden

Ce s-a întâmplat cu românul Edward Maya la 16 ani după ce a ajuns în Billboard cu melodia „Stereo Love”
Stiri Mondene 12:41
Ce s-a întâmplat cu românul Edward Maya la 16 ani după ce a ajuns în Billboard cu melodia „Stereo Love”
Ce a făcut Horia Brenciu în prima zi de școală a fiului său. Toți au rămas mască atunci când l-au văzut că intră în clasă. „E o dublă provocare”
Stiri Mondene 12:39
Ce a făcut Horia Brenciu în prima zi de școală a fiului său. Toți au rămas mască atunci când l-au văzut că intră în clasă. „E o dublă provocare”
Parteneri
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Elle.ro
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
Unica.ro
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Oraşul din ţară unde elevii merg la şcoală gratis, cu Poliţia, în autobuze speciale. "E mult mai liber drumul"
ObservatorNews.ro
Oraşul din ţară unde elevii merg la şcoală gratis, cu Poliţia, în autobuze speciale. "E mult mai liber drumul"
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Parteneri
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
GSP.ro
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
GSP.ro
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
Parteneri
Tusk: Polonia este cel mai aproape de un conflict de la cel de-al Doilea Război Mondial
Mediafax.ro
Tusk: Polonia este cel mai aproape de un conflict de la cel de-al Doilea Război Mondial
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Promo
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Advertorial
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
Florinel Coman, prins în mijlocul atacului din Qatar! Ce se întâmplă cu fotbalistul român: „Au zguduit hotelul în care se afla”
KanalD.ro
Florinel Coman, prins în mijlocul atacului din Qatar! Ce se întâmplă cu fotbalistul român: „Au zguduit hotelul în care se afla”

Politic

Nicușor Dan și Oana Țoiu, reacții după ce dronele rusești au intrat în spațiul aerian polonez: „Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor”
Politică 12:51
Nicușor Dan și Oana Țoiu, reacții după ce dronele rusești au intrat în spațiul aerian polonez: „Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor”
Care e „logica” unui conspiraționist atunci când se discută de bani europeni. Explicația ministrului Dragoș Pîslaru
Politică 12:30
Care e „logica” unui conspiraționist atunci când se discută de bani europeni. Explicația ministrului Dragoș Pîslaru
Parteneri
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Spotmedia.ro
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe cine vede selecționer? „El e singurul”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe cine vede selecționer? „El e singurul”. Exclusiv
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă