Marius Avram, fost concurent la „Insula Iubirii”, a rupt tăcerea și a făcut primele declarații după ce Oana Monea a susținut recent că ei doi ar mai păstra legătura. Supărat de afirmațiile „ispitei supreme”, Marius a ieșit la atac și a ținut să clarifice situația.

„Am mai vorbit cu ea doar până de Paște, apoi pauză! Ultimul mesaj a fost pe 26 august, când ea mi-a dat mesaj, să vadă cum sunt, ce fac. M-a deranjat să spună că am păstrat legătura. Ea mi-a zis să o sun cinci minute. Ce e asta?! Nu ținem legătura!

Face asta pentru notorietate! Nu și-a atins scopul după Insulă. N-am idee ce e în capul ei!”, a declarat Marius, pentru CANCAN.RO.

În timpul show-ului, relația dintre Marius și Maria a fost greu încercată. El a cedat tentației și a avut mai multe momente de apropiere cu Oana, inclusiv săruturi difuzate la televizor, în timp ce soția lui îi făcea declarații siropoase ispitei Cătălin. Mai mult, la „dream date”, Maria a cedat și ea tentației și s-a sărutat cu ispita, imaginile fiind difuzate în fața întregii țări.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Recomandări Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian. Forțele NATO au ajutat la doborârea lor / Varșovia ar putea invoca articolul 4 din Tratatul NATO

Oana Monea l-a sunat plângând pe Marius Avram

După revenirea în România, Marius s-a mai întâlnit cu Oana atât în Constanța, cât și în Craiova, însă relația lor s-a încheiat brusc, printr-un mesaj.

„Am ajuns la București cu avionul mai devreme, i-am zis Mariei că plec la Craiova, dar, de fapt, nu am mai ajuns la Craiova, ci am plecat la Oana, la Constanța. Am fost la sora ei să luam mașina, am cunoscut-o câteva minute, apoi am plecat la ea acasă. Am stat în seara aia la ea și încă o zi, apoi am mers la Craiova, unde am stat la hotel, nicidecum la mine acasă! Asta a fost toată aventura la Craiova.

După Craiova, am mai stat câteva săptămâni în România până să mă reîntorc în Anglia. Maria era deja acolo. Când m-am reîntors și eu acolo, am stat la fratele meu. Mai vorbeam cu Maria, mai vorbeam cu Oana… Eram distrus psihic.

Înainte cu o zi să revin în România, i-am dat un mesaj Oanei în care i-am zis că nu vreau să mai continuăm. A doua zi m-a sunat plângând, să mă întrebe de ce am luat decizia aceasta, am vorbit vreo 20 de minute pe cameră”, a explicat Marius.

Marius Avram a fost afectat când și-a văzut soția alături de Cătălin

În ciuda greșelilor făcute de amândoi în Thailanda, Marius și Maria au ales să își mai acorde o șansă și, în prezent, sunt împreună. „Cu Maria sunt bine. Încercăm să ne reparăm unul pe celălalt. Eu am trecut cu greu peste faza cu Cătălin… Eu cred că e 50-50 ce am făcut amândoi în emisiune. Poate mă mint pe mine, dar eu așa consider… Fiecare individ e unic”, a încheiat Marius

Recomandări Primele drone ale Rusiei doborâte de NATO în spațiul aerian al unei țări membre

Astfel, fostul concurent clarifică lucrurile: trecutul rămâne în urmă, iar el își concentrează atenția doar pe familia lui.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE