Ceremonia focului de la Insula Iubirii 2025, la care au participat Marius Avram, Marian Grozavu și Andrei Lemnaru, a venit cu imagini șocante și multe semne de întrebare. Bărbații au descoperit că partenerele lor au depășit limitele stabilite înainte de plecarea în Thailanda, lucru care a zguduit relațiile dintre ei.

Cel mai afectat a fost soțul Mariei Avram, care nu se aștepta ca aceasta să cedeze ispitei și să se apropie atât de mult de Cătălin Brînză. După bonfire, cei trei concurenți au discutat cu ispitele feminine, încercând să înțeleagă situațiile dificile prin care trec.

Conversația a devenit tensionată în momentul în care s-a aflat că Ella Vișan a petrecut o noapte pasională alături de Teo Costache, veste care le-a lăsat pe fete fără cuvinte.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Flacăra ispitei s-a aprins în vila fetelor

În aceeași seară, liniștea concurentelor a fost tulburată de aprinderea flăcării ispitei. Acestea au fost chemate la o nouă ceremonie a focului, moment care a ridicat nivelul tensiunilor. Emoțiile au fost la cote maxime înainte de întâlnirea cu Radu Vâlcan.

Recomandări Statul nu știe unde sunt 22.000 de păcănele, scoase din localitățile mici. Guvernul a pierdut încasări de 150 de milioane de euro

Fetele și-au imaginat scenarii dintre cele mai negre și au recunoscut că panica nu le-a dat pace. „Mi-a picat cerul în cap! Simți că se prăbușește totul, poate fi oricând pentru tine. De ce m-ai adus Marius aici? E pentru mine! (…) Sunt emoționată, trebuie să fiu încărcată pozitiv pentru a primi un astfel de șoc”, a mărturisit Maria Avram.

„Ne-am panicat toate! Maria spunea că o înțeapă inima. Sunt bine, fetele mi-au spus că au un sentiment că nu este pentru mine. M-a luat panica un pic!”, a spus și Bianca Dan. „Probabil Andrei a văzut apropierea mea de Teo și a pus capăt relației”, a declarat, la rândul ei, Ella Vișan.

După aprinderea flăcării, camerele de filmat i-au surprins pe Bianca Dan și pe ispita Mattia Carnessali într-o ipostază intimă, concurenta fiind văzută în timp ce îl ținea în brațe. „Nu mi s-a părut că Bianca a fost prea tensionată!”, a comentat ulterior Teo Costache.

Noi dezvăluiri la bonfire

Ceremonia focului din 20 august a adus noi imagini revelatoare pentru concurente. Radu Vâlcan le-a anunțat că flacăra ispitei s-a aprins pentru Bianca Dan, veste care a luat-o prin surprindere. Fetele au putut vedea înregistrări cu partenerii lor, după ce fuseseră atenționate că folosesc în vilă discuții codificate.

Recomandări Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Francesca Sarao a reacționat dur la apropierea dintre iubitul ei, Cristi Pungă, și ispita Cristina Scarlevschi, iar Ionela Coșa a descoperit că partenerul său nu se simte confortabil în această experiență. În schimb, Maria Avram s-a bucurat să vadă că soțul ei a refuzat-o pe Oana Monea la ieșirea în club: „Sunt chiar mândră de comportamentul lui, Oana chiar a insistat”, a spus aceasta.

Ella Vișan a urmărit și ea câteva imagini cu Andrei Lemnaru, dar acestea nu au îngrijorat-o. Cea mai afectată a fost însă Bianca Dan, care a izbucnit în lacrimi când și-a văzut partenerul, pe Marian Grozavu, alături de ispita Teodora Racoș.

Premieră la Insula Iubirii: Marius Avram intră în vila fetelor

Surpriza cea mare a venit atunci când Radu Vâlcan a intrat în vila băieților și i-a anunțat pe concurenți că unul dintre ei urmează să trăiască o experiență unică. „Nu o să vă țin foarte mult! Sunt aici pentru unul dintre voi, iar acela este Marius. În această seară, insula îți oferă un privilegiu unic! Acela de a veni cu mine chiar acum în vila fetelor. Nu s-a mai întâmplat asta la Insula Iubirii!”, a spus prezentatorul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Recomandări „Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe

Reacțiile nu au întârziat să apară. „Noi am rămas șocați!”, a exclamat Cristina Scarlevschi, în timp ce Naba Salem a adăugat: „Nu mai știa ce să facă!”. Chiar și Marius Avram a mărturisit cu durere: „E dureros! Inima mea este sfâșiată de două zile! Sunt distrus!”.

Ajuns în vila fetelor, Marius a mers direct în camera soției sale pentru a găsi scrisoarea pe care aceasta i-a oferit-o ispitei Cătălin Brînză. Spre surprinderea tuturor, bărbatul s-a trezit față în față chiar cu ispita alături de care Maria petrecuse momente intense. „Panică totală! Alertă!”, a spus Cătălin Brînză, șocat de situație.

Deși a căutat peste tot, Marius nu a reușit să găsească bilețelul. „Unde l-a ascuns? Nu-l găsesc! Unde ar putea să fie? Nu reușesc să-l găsesc, poate l-a aruncat!”, s-a întrebat el disperat. Mai târziu, concurentul a adăugat: „Căutam ca disperatul, pentru că așa eram! Îți dai seama, este soția mea sau a fost… Parcă eram turbat! Am căutat peste tot! Și nu l-am găsit”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE