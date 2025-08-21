Ceremonia focului de la Insula Iubirii 2025, la care au participat Marius Avram, Marian Grozavu și Andrei Lemnaru, a venit cu imagini șocante și multe semne de întrebare. Bărbații au descoperit că partenerele lor au depășit limitele stabilite înainte de plecarea în Thailanda, lucru care a zguduit relațiile dintre ei.

Cel mai afectat a fost soțul Mariei Avram, care nu se aștepta ca aceasta să cedeze ispitei și să se apropie atât de mult de Cătălin Brînză. După bonfire, cei trei concurenți au discutat cu ispitele feminine, încercând să înțeleagă situațiile dificile prin care trec.

Conversația a devenit tensionată în momentul în care s-a aflat că Ella Vișan a petrecut o noapte pasională alături de Teo Costache, veste care le-a lăsat pe fete fără cuvinte.

Teo și Ella Insula iubirii 2025 (2)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

Flacăra ispitei s-a aprins în vila fetelor

În aceeași seară, liniștea concurentelor a fost tulburată de aprinderea flăcării ispitei. Acestea au fost chemate la o nouă ceremonie a focului, moment care a ridicat nivelul tensiunilor. Emoțiile au fost la cote maxime înainte de întâlnirea cu Radu Vâlcan.

Statul nu știe unde sunt 22.000 de păcănele, scoase din localitățile mici. Guvernul a pierdut încasări de 150 de milioane de euro
Recomandări
Statul nu știe unde sunt 22.000 de păcănele, scoase din localitățile mici. Guvernul a pierdut încasări de 150 de milioane de euro

Fetele și-au imaginat scenarii dintre cele mai negre și au recunoscut că panica nu le-a dat pace. „Mi-a picat cerul în cap! Simți că se prăbușește totul, poate fi oricând pentru tine. De ce m-ai adus Marius aici? E pentru mine! (…) Sunt emoționată, trebuie să fiu încărcată pozitiv pentru a primi un astfel de șoc”, a mărturisit Maria Avram.

„Ne-am panicat toate! Maria spunea că o înțeapă inima. Sunt bine, fetele mi-au spus că au un sentiment că nu este pentru mine. M-a luat panica un pic!”, a spus și Bianca Dan. „Probabil Andrei a văzut apropierea mea de Teo și a pus capăt relației”, a declarat, la rândul ei, Ella Vișan.

După aprinderea flăcării, camerele de filmat i-au surprins pe Bianca Dan și pe ispita Mattia Carnessali într-o ipostază intimă, concurenta fiind văzută în timp ce îl ținea în brațe. „Nu mi s-a părut că Bianca a fost prea tensionată!”, a comentat ulterior Teo Costache.

Noi dezvăluiri la bonfire

Ceremonia focului din 20 august a adus noi imagini revelatoare pentru concurente. Radu Vâlcan le-a anunțat că flacăra ispitei s-a aprins pentru Bianca Dan, veste care a luat-o prin surprindere. Fetele au putut vedea înregistrări cu partenerii lor, după ce fuseseră atenționate că folosesc în vilă discuții codificate.

Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat
Recomandări
Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Francesca Sarao a reacționat dur la apropierea dintre iubitul ei, Cristi Pungă, și ispita Cristina Scarlevschi, iar Ionela Coșa a descoperit că partenerul său nu se simte confortabil în această experiență. În schimb, Maria Avram s-a bucurat să vadă că soțul ei a refuzat-o pe Oana Monea la ieșirea în club: „Sunt chiar mândră de comportamentul lui, Oana chiar a insistat”, a spus aceasta.

Ella Vișan a urmărit și ea câteva imagini cu Andrei Lemnaru, dar acestea nu au îngrijorat-o. Cea mai afectată a fost însă Bianca Dan, care a izbucnit în lacrimi când și-a văzut partenerul, pe Marian Grozavu, alături de ispita Teodora Racoș.

Premieră la Insula Iubirii: Marius Avram intră în vila fetelor

Surpriza cea mare a venit atunci când Radu Vâlcan a intrat în vila băieților și i-a anunțat pe concurenți că unul dintre ei urmează să trăiască o experiență unică. „Nu o să vă țin foarte mult! Sunt aici pentru unul dintre voi, iar acela este Marius. În această seară, insula îți oferă un privilegiu unic! Acela de a veni cu mine chiar acum în vila fetelor. Nu s-a mai întâmplat asta la Insula Iubirii!”, a spus prezentatorul.

Marius Avram insula iubirii vila fetelor 6Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6
„Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe
Recomandări
„Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe

Reacțiile nu au întârziat să apară. „Noi am rămas șocați!”, a exclamat Cristina Scarlevschi, în timp ce Naba Salem a adăugat: „Nu mai știa ce să facă!”. Chiar și Marius Avram a mărturisit cu durere: „E dureros! Inima mea este sfâșiată de două zile! Sunt distrus!”.

Ajuns în vila fetelor, Marius a mers direct în camera soției sale pentru a găsi scrisoarea pe care aceasta i-a oferit-o ispitei Cătălin Brînză. Spre surprinderea tuturor, bărbatul s-a trezit față în față chiar cu ispita alături de care Maria petrecuse momente intense. „Panică totală! Alertă!”, a spus Cătălin Brînză, șocat de situație.

Deși a căutat peste tot, Marius nu a reușit să găsească bilețelul. „Unde l-a ascuns? Nu-l găsesc! Unde ar putea să fie? Nu reușesc să-l găsesc, poate l-a aruncat!”, s-a întrebat el disperat. Mai târziu, concurentul a adăugat: „Căutam ca disperatul, pentru că așa eram! Îți dai seama, este soția mea sau a fost… Parcă eram turbat! Am căutat peste tot! Și nu l-am găsit”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Imagini controversate cu Delia. Cum s-a pozat artista în costum de baie
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Răzbunarea lui Andrei. Când s-au difuzat imaginile la TV, cu iubita lui și ispita Teo, tânărul spunea că nu e deloc supărat, ba chiar e bucuros că a aflat adevărul despre femeia de lângă el, înainte de nuntă. A stat, s-a gândit, iar ce a făcut înainte de finalul emisiunii e uluitor! Incredibil cum s-a răzbunat!!
Unica.ro
Răzbunarea lui Andrei. Când s-au difuzat imaginile la TV, cu iubita lui și ispita Teo, tânărul spunea că nu e deloc supărat, ba chiar e bucuros că a aflat adevărul despre femeia de lângă el, înainte de nuntă. A stat, s-a gândit, iar ce a făcut înainte de finalul emisiunii e uluitor! Incredibil cum s-a răzbunat!!
Magda Pălimariu, mesaj emoționant pentru fiul ei. Aksel a împlinit trei ani: „Minunăția mea de copil bun...” FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, mesaj emoționant pentru fiul ei. Aksel a împlinit trei ani: „Minunăția mea de copil bun...” FOTO
gsp
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
GSP.RO
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
GSP.RO
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
Parteneri
Ultima oră! Demisie din PRO TV! Cine pleacă din juriul “Românii au talent”. Știrea zilei vine din televiziune și nimeni nu se aștepta la asta
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Demisie din PRO TV! Cine pleacă din juriul “Românii au talent”. Știrea zilei vine din televiziune și nimeni nu se aștepta la asta
Dragoș Bucur Ultima oră! Demisie din PRO TV! Cine pleacă din juriul “Românii au talent”. Știrea zilei vine din televiziune și nimeni nu se aștepta de la PRO TV și de la „Românii au talent”. Anunțul actorului a uimit pe toată lumea
Avantaje.ro
Dragoș Bucur Ultima oră! Demisie din PRO TV! Cine pleacă din juriul “Românii au talent”. Știrea zilei vine din televiziune și nimeni nu se aștepta de la PRO TV și de la „Românii au talent”. Anunțul actorului a uimit pe toată lumea
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru  accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche
BREAKING NEWS
Știri România 11:39
Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru  accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche
Primarul Robert Negoiță recunoaște că a construit ilegal, cu bani publici, un drum asfaltat pentru fratele lui, Ionuț, care e proprietarul șoselei: „Aveți dreptate”
Știri România 11:32
Primarul Robert Negoiță recunoaște că a construit ilegal, cu bani publici, un drum asfaltat pentru fratele lui, Ionuț, care e proprietarul șoselei: „Aveți dreptate”
Parteneri
„Trăim deja cel mai sumbru scenariu”. Predicția unui expert de la Cambridge despre întâlnirea Putin - Zelenski
Adevarul.ro
„Trăim deja cel mai sumbru scenariu”. Predicția unui expert de la Cambridge despre întâlnirea Putin - Zelenski
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Imagini rare cu fiica lui Dan Cruceru. Sophia a împlinit 14 ani, iar tatăl ei a transmis un mesaj emoționant. „E cea mai grea perioadă. Rămânem aproape”
Stiri Mondene 11:32
Imagini rare cu fiica lui Dan Cruceru. Sophia a împlinit 14 ani, iar tatăl ei a transmis un mesaj emoționant. „E cea mai grea perioadă. Rămânem aproape”
Scenele intime dintre Ella și Teo de la Insula Iubirii 2025, analizate de un psiholog. Ce transmite comportamentul celor doi | EXCLUSIV
Exclusiv
Stiri Mondene 11:25
Scenele intime dintre Ella și Teo de la Insula Iubirii 2025, analizate de un psiholog. Ce transmite comportamentul celor doi | EXCLUSIV
Parteneri
Imagini inedite cu Madonna și iubitul ei, Akeem Morris, la aniversarea artistei. Cântăreața a împlinit 67 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia. FOTO
Elle.ro
Imagini inedite cu Madonna și iubitul ei, Akeem Morris, la aniversarea artistei. Cântăreața a împlinit 67 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia. FOTO
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Unica.ro
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Vedeta Pro TV, anunț surpriză: se retrage de la „Românii au talent”. „De anul acesta, emisiunea merge mai departe fără mine”
TVMania.ro
Vedeta Pro TV, anunț surpriză: se retrage de la „Românii au talent”. „De anul acesta, emisiunea merge mai departe fără mine”
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
ObservatorNews.ro
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
Diana Munteanu, vacanță superbă pe „Insula Bogaților” » Imagini spectaculoase cu prezentatoarea TV: „Pentru vârsta ta...”
GSP.ro
Diana Munteanu, vacanță superbă pe „Insula Bogaților” » Imagini spectaculoase cu prezentatoarea TV: „Pentru vârsta ta...”
Un fost patron din Liga 1, surprins în vacanță de lux cu iubita, fostă ispită la „Insula Iubirii”
GSP.ro
Un fost patron din Liga 1, surprins în vacanță de lux cu iubita, fostă ispită la „Insula Iubirii”
Parteneri
Programul Litoralul pentru toți: Ediție nouă cu prețuri de la 53 lei/noapte/persoană
Mediafax.ro
Programul Litoralul pentru toți: Ediție nouă cu prețuri de la 53 lei/noapte/persoană
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
StirileKanalD.ro
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
Wowbiz.ro
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
StirileKanalD.ro
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
Noul an școlar, amânat? Părinții ies în stradă după decizia de comasare a școlilor: „Nu îmi place schimbarea asta”
KanalD.ro
Noul an școlar, amânat? Părinții ies în stradă după decizia de comasare a școlilor: „Nu îmi place schimbarea asta”

Politic

Cașcavalul puterii, greu de împărțit: PSD și PNL ar trebui să ofere posturi USR. Funcțiile de prefect dau cele mai mari bătăi de cap
Exclusiv
Politică 10:23
Cașcavalul puterii, greu de împărțit: PSD și PNL ar trebui să ofere posturi USR. Funcțiile de prefect dau cele mai mari bătăi de cap
Cardurile de energie pentru românii săraci întârzie nedeterminat. După două luni, Poșta Română îi trimite la ANPIS și STS
Politică 20 aug.
Cardurile de energie pentru românii săraci întârzie nedeterminat. După două luni, Poșta Română îi trimite la ANPIS și STS
Parteneri
Un diplomat care a negociat acordul nuclear din anii ’90 îl avertizează pe Trump: Face o greșeală foarte mare
Spotmedia.ro
Un diplomat care a negociat acordul nuclear din anii ’90 îl avertizează pe Trump: Face o greșeală foarte mare
Viața lui Alexandru, un student excepțional născut cu dizabilități severe. Cum se descurcă cu ajutorul de la stat
Fanatik.ro
Viața lui Alexandru, un student excepțional născut cu dizabilități severe. Cum se descurcă cu ajutorul de la stat
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează