O scrisoare care a schimbat totul pentru singurul cuplu căsătorit din emisiune. Un sărut furat pe plajă, care a deschis drumul spre un viitor total diferit. Un show în care emoția a fost ridicată la rang de artă. Un sezon în care tensiunea a fost mereu prezentă, chiar și-n clipele în care toată lumea părea de nemișcat. Insula Iubirii a oferit o nouă imagine autentică asupra vieții, ieri, la Antena 1 și pe AntenaPLAY într-o ediție lider de audiență. De la 20.30, confruntarea dintre Maria și Oana va ajunge la final, însă urmările vor fi cât se poate de interesante!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Marius Avram s-a sărutat cu Oana Monea la Insula iubirii 2025

Marius a avut parte de o surpriză imensă, reușind să obțină informații chiar de la Cătălin, ispita care a făcut-o pe Maria să-și găsească locul în vilă și să se simtă în largul ei.

„A fost foarte natural, foarte foarte simplu, în ideea că nimeni nu a forțat absolut nimic. Pur și simplu s-a întâmplat și mă gândesc că ești un bărbat matur și înțelegi că în viață se întâmplă lucruri fără să deții controlul asupra lor. Pur și simplu ea s-a deschis în fața mea, ea s-a simțit protejată, s-a simțit apreciată, s-a simțit iubită în prezența mea și în acel moment ea a simțit să îmi scrie mie niște lucruri și nu vocal. Ea s-a simțit oarecum deschisă în fața mea.

Recomandări Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

Eu vreau ca tu să înțelegi că eu nu am făcut nimic intenționat și nu am creat nicio atmosferă în a te pune pe tine în umbră cumva pentru a primi anumite rezultate. Totul a fost foarte natural și foarte deschis” a explicat Cătălin, lăsându-l pe Marius fără cuvinte pentru câteva clipe.

Însă acele lucruri aflate l-au făcut să ia o decizie clară: este pregătit să meargă mai departe, fără ea. Și această decizie s-a transpus într-un pas următor făcut alături de Oana Monea – un sărut oficial. Este bărbatul pregătit să-și refacă viața? Sau trecutul îi calcă pe umbre?

„Uite, mă faci să zâmbesc și zâmbesc din tot sufletul. Te văd atât de frumoasă, de zâmbăreață, de… Mi-ai intrat la inimă! Crede-mă! Voiam atât de mult să te sărut, dar în același timp aveam chestia asta pusă. Dar după ce am văzut ce am văzut…”, i-a mai mărturisit concurentul, urmând să adoarmă îmbrățișați pe canapea în hol, fără să mai țină cont de nimic.

Seara aceasta va fi marcată de o apropiere care va surprinde pe toată lumea! După o serie de discuții aprinse, una dintre fete și o ispită masculină vor reuși să se lase purtați de magia Insulei. Unde-i va conduce, rămâne de văzut!

Recomandări Curiozități din fruntea Educației: domnul „Salar” și doamna PR pentru ministrul Daniel David

Tot atunci, bărbații vor ajunge față în față cu Radu Vâlcan, după o zi lungă de date-uri. Acolo vor avea parte de o veste care le va reaminti cât de aproape de final sunt: „urmează o ceremonie a focului chiar specială, pentru că ar putea fi ultima aici pe Insula Iubirii… sau nu”. Ce imagini vor vedea și ce reacții vor avea, aflăm în doar câteva ore!

Maria Avram și Oana Monea, față-n față la Insula iubirii 2025

„Am cunoscut un Marius cald, un om foarte bun, un bărbat corect și sunt fericită să fiu aici și să îl cunosc. Cred că are nevoie să fie ascultat, nu știu dacă tu îi oferi asta. Are nevoie și de liniște și are nevoie să fie lăsat să fie bărbat pentru că am impresia că lucrul ăsta nu se întâmplă. A spus că acasă nu se simte ascultat, că tot timpul vorbești, că nu contează niciodată ceea ce el spune sau ceea ce are de spus sau dacă spune are impresia că tu nu auzi absolut nimic din ceea ce el încearcă să îți transmită”, i-a mărturisit Oana, încercând să o facă să înțeleagă de unde ar fi putut porni problemele în relația lor.

„A spus că a încetat să îți mai dea răspunsuri pentru că simte că orice răspuns ți-ar da, simte că nu ajunge la tine pentru că nu ții cont de el. Mi-a explicat că din momentul în care el a călcat strâmb tu ai început să fii altfel, însă ai trecut peste, l-ai iertat, iar în momentul în care ierți un om, o iei de la 0. Ceea ce am înțeles că la voi nu s-a întâmplat”, a mai adăugat ispita.

Recomandări Cum poate beneficia Ucraina de modelul garanțiilor oferite de SUA pentru Taiwan. Analiză a unui expert american

„Ți-a explicat de ce? Nu a oferit niciodată o explicație de ce a făcut lucrul acesta. O explicație care pe mine să mă facă să închid acest capitol definitiv”, a spus și Maria, care nu părea deloc surprinsă de spusele Oanei.

„L-am făcut să înțeleagă atât cât am putut eu și am înțeles eu mai bine, dar îmi mențin părerea. În momentul în care ierți un om, o iei de la 0, iar voi nu ați făcut asta. Adică ai continuat să îl judeci, să îl critici și el a rămas cu acel sentiment de vinovăție care încă îl mai bântuie și cred că dacă ai hotărât să rămâi lângă el trebuia să ai cumva grijă ca acel sentiment să dispară tocmai ca vouă să vă fie bine”, a mai explicat Oana, urmând ca Maria să mărturisească că a încercat să facă acest lucru, dar că el „probabil nu a fost complet sincer” cu ispita.

Câți români s-au uitat luni seară la Insula iubirii

Prima ediție din această săptămână a fost una privită și comentată, și de această dată, de către întreaga țara, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20.29 – 24.27, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției sezonului 9 a înregistrat 5,6 puncte de rating şi 25,3% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 5,0 puncte de rating şi 22,8% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21.52, aproape 1,1 milioane de telespectatori trăiau cu emoție fiecare întâmplare a emisiunii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE