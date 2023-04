Oana Roman și Marius Elisei au revenit la sentimente mai bune după ce s-au despărțit. La început, ei și-au aruncat cuvinte dure, iar acum lucrurile pare că s-au mai liniștit între ei.

În urmă cu câteva zile, fiica lui Petre Roman a fost testată pozitiv cu COVID-19 și este nevoită să stea izolată. Pe rețelele de socializare, Oana Roman a povestit că a avut parte de ajutor din partea prietenilor, iar Marius Elisei a venit să îi aducă medicamente. Mai mult, fostul partener al vedetei a rămas peste noapte în casa acesteia.

„Asta e imaginea zilei mele de naștere 2023. Un senin plin de culoare! Pentru că am vrut să văd doar frumosul și binele. Chiar dacă durerea a fost undeva acolo pentru că singura familie de sânge îmi rămâne Isa și mama care nu a fost lângă mine pentru că asta e situația. Dar prietenii au făcut tot posibilul ca să fiu fericită și am fost.

„A dormit jos pe canapea ca să nu fiu singură”

De ieri când le-am spus că sunt bolnavă și izolată, toți s-au oferit să îmi aducă mâncare, medicamente și tot ce am nevoie. Dar fizic a fost lângă mine și Marius, care mi-a adus medicamente, test și a dormit jos pe canapea ca să nu fiu singură.”

Din cauza problemelor de sănătate, Oana Roman nu a mai putut ajunge la biserică în Noaptea de Înviere pentru a lua lumina, însă Marius Elisei a mers împreună cu fiica lor și au adus și în casa vedetei.

Recomandări Mesajul Evangheliei este universal. De ce ar fi important să sărbătorim nu doar Nașterea, ci și Învierea lui Hristos în același timp cu restul lumii creștine

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Oana Roman încă îl iubește pe Marius Elisei

Invitată în podcastul lui Jorge, Oana Roman a fost întrebată direct dacă încă îl mai iubește sau nu pe Marius Elisei. Vedeta a spus că da, dar a ținut neapărat să facă și câteva lămuriri.

„O să-l iubesc toată viață pentru că este tatăl copilului meu și am să-l iubesc și am să-l respect toată viața”, a declarat Oana Roman la podcastul „Vorba lu Jorge”.

Chiar dacă și-au aruncat multe cuvinte dure în presă după ce au anunțat despărțirea, Oana Roman spune că însă are sentimente frumoase față de Marius Elisei, tatăl fiicei sale.

„Il iubesc în sensul în care am trăit zece ani împreună. Nu pot să spun că îl urăsc, sub nicio formă! Am trăit zece ani împreună, avem un copil împreună, eu am niște sentimente frumoase față de el pentru că eu așa consider că e normal”, a declarat vedeta.

Și a continuat: „Eu sper totuși să reușim să avem o relație cât se poate de civilizată pentru acest copil, pentru că este un copil absolut senzațional, și este lucrul pe care eu i-l spun tot timpul: «Haide să ne înțelegem, haide să petreci timp cu ea, să putem chiar să petrecem timp amândoi cu ea din când în când ca să nu simtă ruptura». Dar asta nu înseamnă că noi doi mai suntem un cuplu, nu înseamnă că noi dom trăim împreună, asta e un lucru care nu se va mai întâmpla. Fără îndoială!

Recomandări INVESTIGAȚIE. În ziua de Paște să ne amintim de românul ostatic de 8 ani în Africa. „Ca și cum, pentru că este din Europa de Est, ar fi un câine de prin vecini. Îl mai caută oare cineva?”

Nici nu putem să ne batem în vorbe mereu. Eu am zis doar că era foarte gelos și că ar trebui să pun punct mai ales din cauza asta. Nu știu de ce era gelos, întrebați-l pe el”.

GSP.RO Un român face dezvăluiri despre Cristiano Ronaldo: „Am lucrat la el acasă. Mi s-a părut inuman, a uitat că a fost sărac”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Românca pe care Ceaușescu a făcut-o cadou unui dictator african: povestea fantastică, de la canibali la Securitate

Viva.ro O mai știi pe Nikita? Cum arată acum și cu ce se ocupă, după 15 ani în Spania: 'Nu am fost la pușcărie, dar...'

TVMANIA.RO Cum se înțelege Ozana Barabancea cu iubita fiului ei. „I-a fost frică de...

Observatornews.ro Tradiții și obiceiuri în prima zi de Paște. Ritualuri pentru sănătate și belșug în Duminica Învierii Domnului

Știrileprotv.ro Joe Biden a început să plângă după ce l-a întâlnit pe preotul care i-a fost alături fiului său, Beau, înainte de a muri

FANATIK.RO Ce s-a ales de Nelu Curcă din La bloc. Din ce trăiește acum Mihai Coadă, după ce a renunțat la actorie și s-a retras la mănăstire

Orangesport.ro Ultimele detalii despre Valentin Ceauşescu: ”Nu mai vorbise cu nimeni”. Apariţie extrem de rară a fiului lui Nicolae Ceauşescu

Unica.ro Ce faci cu lumânarea de la Înviere. Atenție, e mare păcat dacă procedezi așa! Preotul Vasile Ioana, sfat pentru credincioși