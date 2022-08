Pe contul său de Facebook, Marius Elisei a postat un mesaj dur în care spune că a rămas fără chei la casă și că Oana Roman nu-i răspunde la telefon. Partenerul vedetei se întorcea cu Isabela de la locul de joacă.

„Încă mai avem putere să zâmbim, am fost și noi la locul de joacă, ne-am distrat și am venit acasă și surpriză… Am rămas pe afară fără chei pentru că avea o întâlnire cu covoarele și nu a putut să ne aștepte, nici măcar nu poate să răspundă la telefon și acum căutăm variante unde să meargă Isa la wc. Concluzie, noi suntem foarte importanți pentru ea”, a scris Marius Elisei pe rețelele de socializare, relatează Spynews.

Ulterior, mesajul postat de iubitul Oanei Roman a fost șters de pe pagina de Facebook. Fiica lui Petre Roman se află la mare, acolo unde se bucură din plin de zilele de vacanță.

„Avem momente când nu ne merge bine”

În ultima perioadă, Oana Roman și Marius Elisei și-au făcut vacanțele separat, el a preferat să rămână acasă și să muncească. Vedeta și partenerul ei au recunoscut că au probleme în cuplu.

„Suntem o familie normală, cu toate bunele și relele pe care le are o familie normală. Eu asta spun tot timpul și celor care mă urmăresc. Trebuie să înțeleagă că noi suntem niște oameni fix la fel ca ei. Diferența este că, bun, apărem la televizor, dar, în rest, viața noastră se desfășoară fix după același tipar ca viața oricui. Și noi avem probleme, avem greutăți, avem momente când nu ne merge bine, momente când ne merge mai bine. Ne confruntăm și noi cu aceleași lipsuri, aceleași probleme, aceleași facturi îngrozitoare”, a spus Oana Roman recent.



