Marius Florea Vizante, comic pe scenă și la TV, trist acasă! De ce i se îneacă actorului corăbiile și ce-i zice nevasta

Actor profesionist, Marius Florea Vizante reușește de fiecare dată să-și onoreze rolurile, fie că vorbim de teatru sau de film. Doar atunci când își încheie programul de lucru își permite să fie el însuși.

„Nu muncesc chiar de dimineața până noaptea, așa că am timp să stau cu familia. Iar în timpul liber, chiar încerc să nu port nici o mască. Uneori, până și nevastă-mea îmi spune: „Măi, fii și tu mai vesel”. Și eu o întreb: Vrei să joc teatru și acasă? (râde) Lasă-mă să fiu așa cum sunt acum, melancolic sau, habar n-am, apatic. Câteodată, nu am foarte mult haz acasă, tocmai din pricina asta. Domle, lasă-mă să-mi pun masca la serviciu!”, a dezvăluit, pentru Libertatea, Marius Florea Vizante.

Fiica lui cântă. „A fost pe aceeași scenă cu Rod Steward”

Vizante e tată de fată și este tare mândru că și ea are înclinații artistice. Așa că o ajută să își valorifice talentul și să își urmeze visul.

„Fiică-mea cred că-i calcă pe urme nevesti-mii. E talentată și are calități muzicale mai bune decât mine. Cred că va înclina tot spre zona asta artistică, dar noi nu o împingem în nici o parte. Deocamdată, se bucură foarte mult că este membru în Corul de copii al Radiodifuziunii și că are concerte. A cântat pe aceeași scenă cu Rod Steward și cu Alexandru Tomescu și nu mai poate să vină la spectacolele mele, pentru că le are pe ale ei. Ce să spun, îmi face concurență”, a punctat el râzând.

Actorul ne-a mai spus că niciodată fiica sa nu i-a cerut un frățior sau o surioară și că îi este bine singură la părinți, pentru că așa se bucură de toată atenția. Actuala formulă de familie e agreată și de el: „Pentru noi e puțintel cam târziu. Dar… never say never, ca s-o spun „pe românește””.

