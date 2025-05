Patru echipe au luptat în finala „Te cunosc de undeva”, sezonul 21, care a avut loc aseară la Antena 1. Oana Matache și Radu Siffredi, Cristian Porcari și Mark Stam, Bianca Purcărea și Cristina Ciobănașu și Ioana State și Tudor Ionescu au prezentat transformări spectaculoase. În final, doar o echipă a fost desemnată câștigătoare.

Mark Stam și Cristian Porcari i-au impresionat pe toți și în ultima gală din acest sezon. Cu transformarea în trupa rock britanică, Radiohead, și interpretarea piese „Creep”, artiștii au reușit să arate o altă latură a lor, plină de emoție.

„Cât talent mocnește în voi. În această seară, Cristi m-a emoționat pentru că am simțit că a luat-o personal și asta spune foarte multe despre el ca om, ca generozitate artistică și se pare că a fost cea mai veridică prestație a ta. Mi-a plăcut foarte mult că s-a cântat live la chitară. Am uitat să mai respir, să mai clipesc, nu știam ce reacție să am pentru că vă savuram fiecare cuvânt. Sunt uimită de tot parcursul vostru”, a spus Ozana Barabancea, la final.

Mark Stam și Cristian Porcari, declarați câștigători

La momentul jurizării, jurații au acordat punctele de la 9 la 12 pentru cele patru echipe finaliste. Astfel, după jurizare, clasamentul a arătat astfel: la egalitate, pe locul 1, cu 48 de puncte, au fost Cristina și Bianca, Mark și Cristian, iar pe locul 2, cu 36 de puncte, Ioana și Tudor Fly Project, Oana și Radu, scrie a1.ro.

A doua jurizare a fost făcută de echipele nefinaliste, care au oferit câte 5 puncte. Egalitatea însă s-a păstrat. Astfel, publicul a fost cel care a făcut diferența. Cei prezenți în sală la finala Te cunosc de undeva, sezonul 20 ediția 15 din 24 mai 2025 au avut ocazia să aleagă marii câștigători.

Astfel, Mark Stam și Cristian Porcari au câștigat trofeul și marele premiu Te cunosc de undeva! sezonul 21, în ediția 15 din 24 mai 2025. Cei doi au fost extrem de fericiți după ce au aflat că ei sunt cei care au câștigat Te cunosc de undeva!, sezonul 21 și au oferit reacții la cald.

„Ții minte ce am spus la prima ediție? Noi n-am câștigat niciodată nimic”, au spus câștigătorii sezonului 21.

Cine e câștigat Premiul de Popularitate

Înainte de a afla marii câștigători ai sezonului 21 Te cunosc de undeva, prezentatorii Alina Pușcaș și Pepe au anunțat câștigătorul Premiului de Popularitate. Telespectatorii au făcut din show, iar după fiecare gală au avut ocazia să își voteze preferații, pe site-ul a1.ro și în aplicați Antena 1.

Câștigătorii Premiului de Popularitate Te cunosc de undeva! sezonul 21 au fost Doinița Oancea și Capet, în ediția 15 din 24 mai 2025.

„Pentru mine este o reală minune ce s-a întâmplat și nu m-am așteptat nicio secundă. Trebuie să recunosc că mi-am dorit, dar nici nu îndrăzneam să visez”, a mărturisit Marian Capet.

„Pe mine mă cheamă Doinița. Port numele mătușii și celei care m-a botezat și ce aș avea de spus este că ea a fost cântăreață. Nășica mea tot timpul mi-a spus că noi, ca artiști, avem o obligație față de toți oamenii și ea și-a respectat foarte mult cariera și publicul. Așa că eu îl dedic mătușii și nășicii mele, care nu mai este cu noi și pentru el vă mulțumesc vouă tuturor”, a declarat și Doinița Oancea.

