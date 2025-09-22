„De generații întregi, gătitul și pasiunea pentru bun gust aduc oamenii împreună în cel mai iubit și urmărit show de cooking din lume. Bun venit la ultima seară de audiții de la MasterChef România! Pentru că bootcamp-ul este foarte aproape, presiunea este mare, iar chefii mai pofticioși ca niciodată. Să ne bucurăm de mâncare și să câștige cel mai bun!”, va spune Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii, înainte de ultimele jurizări.

Printre cei care vor râvni la șorțul MasterChef se va afla și Alina Bujdei, 35 de ani, designer vestimentar, care le va pregăti chefilor un „bulz fandosit”. „Vă gătesc bulz fandosit, și eu sunt fandosită, așa că trebuie să-mi semene preparatul cumva. Nu? Îmi place să experimentez atât în bucătărie, cât și în vestimentație.

De ce am eu un ou pe cap? Mă pricep cel mai bine să fac ouă și am zis să se vadă. Dacă nu-mi iese preparatul din farfurie, măcar ăsta e oul perfect”, va spune aceasta, făcând referire și la accesorizarea pe care a ales-o pentru întâlnirea cu chefii. Cu plating fine dining și multă creativitate, Alina vrea să demonstreze că o femeie nu trebuie să stea în bucătărie în papuci de casă și cu un coc în vârful capului.

„Tind să cred că fac fine dining – și în farfurie, și pe mine. Am venit să demonstrez că nu trebuie să stai neapărat în papuci de casă cu un coc în vârful capului. Totul trebuie personalizat, pentru că așa sunt eu: gătesc gătită!”.

Apariția surprinzătoare nu va trece neobservată: încă din primele secunde, Florin Dumitrescu îi va șopti lui Cătălin Scărlătescu: „Are o tigaie în cap cu un ou ochi lipit!”. Dacă Alina Bujdei va reuși să primească un șorț MasterChef cu preparatul ei fandosit, vedem în câteva ore.

